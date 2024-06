Nedvěd jako manažer na telefonu? Tak já letím taky! Dara mu sehnala dozor

Nechal se snad přemluvit? Odletu fotbalového výkvětu republiky na Euro do Německa asistoval i velikán Pavel Nedvěd (51).

Právě držitel Zlatého míče z roku 2003 měl dostat nakonec neobsazený flek generálního manažera reprezentace – ostatně jeho jmenovec Petr Nedvěd (52) tuhle funkci vykonával u zlatých hokejistů.

Ale »Méďa« z vísky Skalná u Chebu, který žije v zahraničí, vzkázal: „Nejsem si jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci.“ Osud tomu chtěl, aby se včera krátce před Haškovým týmem pohyboval na stejném terminálu s telefonem v ruce.

Kéž by říkal: „Tak já teda letím taky, Ivane!“ Ve skutečnosti však cestoval do Žiliny a odtud do Rajeckých Teplic na otevírací párty lázní. Tam se navíc potkal s oblíbenou zpěvačkou Tinou, která se na instagramu podělila o společnou fotografii.

„Pavlíka má každý rád. To nemůže říct moc lidí, že lidí mě mají rádi. Pavlík může. Ale neřekne. Protože takový není. Tak to říkám já,“ napsala ke společné fotce. „Pozdravujeme tě, lásko,“ připsala k označení Dary Rolins. A příspěvek blonďaté hudební divě neutekl. „Tak mi ho tam hezky pohlídej,“ reagovala.