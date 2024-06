Příjezd repre na EURO: vítání, hvězdy táhly kufry. Každý hráč má svůj pokoj

PŘÍMO Z NĚMECKA | Hoteloví zaměstnanci se srotili před hlavním vchodem, usměvavý manažer rozdával české vlajky, vše bylo připravené na působivé přivítání reprezentace. Přesně v 14.22 vjel barevný autobus s bílým nápisem Czechia do hlavní brány golfového resortu Treudelberg. EURO dobrodružství právě začalo. Reprezentace je v Německu. V úterý vstoupí do turnaje proti Portugalsku. Do plného stavu chyběl pouze Ladislav Krejčí, který ve Španělsku absolvoval lékařskou prohlídku.