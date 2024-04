Hvězdná lyžařka Vlhová přiznala: Fobie a rituál před sjezdem!

Dělá vše pro to, aby se mohla na začátku dalšího ročníku Světového poháru opět postavit na start. Elitní slovenská lyžařka Petra Vlhová (28) se zotavuje po těžkém zranění, které jí předčasně ukončilo slibně rozjetou sezonu. Nyní promluvila o tom, čeho se obává. A rozpovídala se i o svém příteli!

Kolem Vlhové se dějí věci, i když zrovna nemůže sjíždět svahy a místo toho musí podstupovat rehabilitace. Konkrétně jde o její seriál s názvem Comeback, kde nechává své fanoušky nahlédnout do zákulisí. A nutno říct, že čtvrtý díl stál opravdu za to.

Zlatá olympionička ze ZOH 2022 se v ní například ještě vrátila k lednovému pádu v Jasné, který si vyžádal operaci kolene. Přesněji popsala, jak to prožíval její milovaný partner Michal Kyselica. „Vzal to jako chlap. Snažil se, aby byl mou oporou. Samozřejmě, že to trápilo i jeho. Je to spíš otázka na něj, ale já jsem šťastná, že ho mám,“ vyznala se Petra během jednoho z dotazů od fanoušků.

Zároveň také přiznala, čeho se ve svém životě bojí. „Mám fobii z hadů,“ přiznala jednatřicetinásobná vítězka ve Světovém poháru. A co rituály? Jeden takový se týká jejich lyží. „Jednu mám čistou a druhou mám s nápisem hero. Ta s nápisem musí být na pravé straně, protože kdyby to bylo naopak, tak asi nesjedu kopec,“ řekla Vlhová s úsměvem.