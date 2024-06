Hvězdy, zlepšete se! Data viní z trápení proti Portugalcům Schicka s Coufalem

Výstupní data z portugalské tortury vypadají hrozivě. Z mizerného výkonu nejvíc obviňují klíčové borce Česka – Patrika Schicka a Vladimíra Coufala. „Právě on byl nejslabší,“ říká bez příkras David Kobylík, expert Sportu, po porážce 1:2. Aby reprezentace vydržela na EURO v Německu až do vyřazovací fáze, potřebuje od opor mnohem větší příspěvek. Národ ví, že dvojice hvězd za to umí vzít. Pánové, ukažte to v sobotu proti Gruzii!