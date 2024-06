První slova Baráka po červeném fiasku: Omluvil jsem se. Karty jsem si zasloužil, nezvládl jsem to

Na pražském letišti rozdal Antonín Barák po opožděném příletu pár podpisů dětem a promluvil o svých černých chvilkách. „Samozřejmě jsem se omluvil celému týmu, beru to celé na sebe.“

Jak se na ty chvíle díváte s denním odstupem?

„Oba dva ty momenty byly posouzeny správně podle pravidel. Já jsem to nezvládl, udělal jsem obrovskou chybu, kterou jsem potrestal nejen sám sebe, ale i skvělý tým, na kterém mi moc záleží. A to mě mrzí nejvíc.“

Hlavně první karta nemusela být…

„Byla naprosto zbytečná, vůbec jsem po tom hráči neměl sahat. I když rozhodčí mi nejdřív jen domlouval. Ten druhý moment vyplynul ze hry, to byl mžik, na to se nedalo reagovat.“

Nejste vylučován často, co se stalo?

„Nevím. Přemotivovanost nebyla, cítil jsem se výborně. Ani si nemyslím, že bych se nechal nějak vyprovokovat.“

Probíral jste vše už s trenérem?

„S panem Haškem jsme o tom trochu mluvili, ale ještě tomu necháme odstup. Teď je to hodně bolestivý pro všechny. Vím, co jsem udělal, a hrozně mě to mrzí.“