EURO 2024: Jak Španělé došli k titulu. Kompletní výsledky mistrovství Evropy

Chviča Kvaracchelija poté, co dal Portugalsku gól • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fotbalové EURO 2024 je minulostí, titul slaví po vítězném finále s Anglií Španělsko. Česká fotbalová reprezentace na turnaji, který od 14. června do 14. července 2024 hostilo Německo, nepostoupila ze skupiny F, kde získala jediný bod a obsadila poslední místo ve skupině. Projděte si kompletní výsledky mistrovství Evropy 2024.

Program EURO 2024

Rozpis zápasů play off na EURO 2024

29. června (18:00) Švýcarsko - Itálie 2:0 (osmifinále) Berlín 29. června (21:00) Německo - Dánsko 2:0 (osmifinále) Dortmund 30. června (18:00) Anglie - Slovensko 2:1p (osmifinále) Gelsenkirchen 30. června (21:00) Španělsko - Gruize 4:1 (osmifinále) Kolín nad Rýnem 1. července (18:00) Francie - Belgie 1:0 (osmifinále) Düsseldorf 1. července (21:00) Portugalsko - Slovinsko 0:0, 3:0 na pen. (osmifinále) Frankfurt 2. července (18:00) Rumunsko - Nizozemsko 0:3 (osmifinále) Mnichov 2. července (21:00) Rakousko - Turecko 1:2 (osmifinále) Lipsko 5. července (18:00) Španělsko - Německo 2:1p. (čtvrtfinále) Stuttgart 5. července (21:00) Francie - Portugalsko 0:0, 5:3 na pen. (čtvrtfinále) Hamburk 6. července (18:00) Švýcarsko - Anglie 1:1, 3:5 na pen. (čtvrtfinále) Düsseldorf 6. července (21:00) Nizozemsko - Turecko 2:1 (čtvrtfinále) Berlín 9. července (21:00) Španělsko - Francie 2:1 (semifinále) Mnichov 10. července (21:00) Nizozemsko - Anglie 1:2 (semifinále) Dortmund 14. července (21:00) Španělsko - Anglie 2:1 (finále) Berlín

Skupiny EURO 2024

Los skupinové fáze EURO 2024 2. prosince v Hamburku přisoudil české fotbalové reprezentaci Portugalsko, Turecko a vítěze baráže C, tedy Gruzii.

Skupina Týmy Skupina A Německo, Maďarsko, Skotsko, Švýcarsko Skupina B Španělsko, Albánie, Chorvatsko, Itálie Skupina C Anglie, Dánsko, Slovinsko, Srbsko Skupina D Francie, Rakousko, Nizozemsko, Polsko Skupina E Belgie, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina Skupina F Portugalsko, Turecko, ČESKO, Gruzie

Z každé skupiny postupují dva nejlepší týmy. Šanci na osmifinále mají i týmy na 3. místě. Postoupí do něj čtyři nejlepší s největším bodovým ziskem. V případě stejného počtu bodů rozhoduje skóre, počet vstřelených gólů či vyšší počet vítězství.

Baráž o EURO 2024

Vybrané týmy, kterým se nepodařilo na ME ve fotbale postoupit přímo z kvalifikace mají ještě šanci uspět v play off Ligy národů. Ty byly nalosovány do třech skupin podle toho, ve které úrovni Ligy národů hrály poslední ročník této soutěže. Baráž se hraje 21. a 26. března vyřazovacím způsobem na jeden zápas. Z každé skupiny postupuje jen vítěz.

Play off Ligy A Play off Ligy B Play off Ligy C Polsko - Estonsko 5:1 Izrael - Island 1:4 Gruzie - Lucembursko 2:0 Wales - Finsko 4:1 Bosna a Hercegovina - Ukrajina 1:2 Řecko - Kazachstán 5:0 FINÁLE: Polsko - Wales 1:0 na pen. FINÁLE: Ukrajina - Island 2:1 FINÁLE: Gruzie - Řecko 1:0 na pen.

Pavouk EURO 2024

Kde se hraje EURO 2024?

EURO 2024 hostí deset stadionů po celém Německu, devět z nich už má zkušenosti s pořadatelství MS ve fotbale 2006. Düsseldorf Arena zase hostila šampionáty v letech 1974 a 1988. Finále se bude hrát na Olympijském stadionu v Berlíně.

Stadion Město Kapacita Olympiastadion Berlín 74 461 Allianz Arena Mnichov 70 076 Signal Iduna Park Dortmund 65 849 Veltins Arena Gelsenkirchen 54 740 MHPArena Stuttgart 54 697 AOL Arena Hamburk 52 245 Merkur Spiel-Arena Düsseldorf 51 031 Zentralstadion Lipsko 49 539 RheinEnergieStadion Kolín nad Rýnem 49 827 Deutsche Bank Park Frankfurt nad Mohanem 48 387

Vstupenky na EURO 2024

Druhá vlna předprodeje vstupenek určená fanouškům účastnických zemí začíná pro české fanoušky po losu EURO 2024 v sobotu 2. prosince od 22 hodin.

Registrace na webu fotbal.cz - od 2. do 6. 12. 2023

Při úspěšné žádosti / vylosování zájemce získáte unikátní kód UEFA, který umožní nákup konkrétních vstupenek. Registraci a nákup na Ticket Portalu UEFA je nutné dokončit do 15. prosince 17:00.

Při neúspěšné žádosti získáte informaci od FAČR nejpozději 8. prosince, pak máte stále možnost získáte vstupenky ve třetí vlně na Ticket Portalu UEFA, kam je potřeba se rovněž registrovat do 15. prosince 17:00.

Ceny vstupenek na EURO 2024

Lístky na ME ve fotbale v Německu jsou v prodeji ve čtyř cenových kategoriích:

Fans First (většinou jde o místa za brankou) - 30 eur,

III. kategorie - 60 eur,

II. kategorie - 150 eur,

I. kategorie 200 eur.

Česká cesta na EURO 2024

Česká fotbalová reprezentace na ME ve fotbale 2024 postoupila z 2. místa za Albánií, jistotu postupu si zajistila až v posledním zápase proti Moldavsku, po kterém odstoupil hlavní kouč Jaroslav Šilhavý.

Datum Zápas 24. 3. 2023 Česko - Polsko 3:1 27. 3. 2023 Moldavsko - Česko 0:0 17. 6. 2023 Faerské ostrovy - Česko 0:3 7. 9. 2023 Česko - Albánie 1:1 12. 10. 2023 Albánie - Česko 3:0 15. 10. 2023 Česko - Faerské ostrovy 1:0 17. 11. 2023 Polsko - Česko 1:1 20. 11. 2023 Česko - Moldavsko 3:0

Oficiální míč EURO 2024

Oficiální míč ME ve fotbale 2024 v Německu byl představen 15. listopadu a jeho design se nese ve znamení "lásky k fotbalu". Výrobcem "Fussballliebe" je Adidas.

Oficiální maskot EURO 2024

Medvídek Albärt se stal oficiálním maskotem Mistrovství Evropy ve fotbale UEFA 2024 v Německu, a to po vítězství v hlasování mezi uživateli UEFA.com a školáky z celé Evropy v rámci programu UEFA Fotbal ve školách. Tento roztomilý medvídek si získal srdce veřejnosti, získal jméno Albärt ve velké konkurenci a debutoval před přátelským zápasem německého národního týmu proti Kolumbii. Jeho hlavním cílem je motivovat děti k fyzické aktivitě a zároveň je inspirovat k lásce k fotbalu a jeho hodnotám. Albärt se stane součástí vzdělávacího procesu, kdy bude navštěvovat školy po celé Evropě a vyzývat žáky ke sportovním aktivitám, které ho oživí a přemění jejich pohyby ve speciální animace maskota pro samotný turnaj.

