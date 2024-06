Saňák se místo nakládání Barákovi ptá, co hrát. Haška neodvolávat, ale...

Zápas jednoznačně lámalo vyloučení Antonína Baráka, který opouštěl hřiště po dvou žlutých kartách už ve 20. minutě. „Vychází to z jeho hry, byla chyba, že to Tonda předržoval, chce to hrát rychleji,“ zmínil důležitý postřeh ve studiu iSport.cz Martin Svědík, naposledy trenér Slovácka.

„Turci na něj byli připravení, v nebezpečných pozicích ho zdvojovali, ztrojovali, pak z toho pramenila červená karta. Zápas mu od začátku nesedl, samotného ho to hodně mrzí. Je to dobrý fotbalista, ale někdy je fotbal krutý, pro něj tentokrát dvojnásob,“ mínil.

Anketa Měl by být Antonín Barák i nadále povoláván do reprezentace? ANO NE

Češi i v deseti bojovali, po inkasované brance srovnali a ve druhém poločase soupeře přitlačili. „Přehrávali jsme je v momentě, kdy jsme zjednodušili hru, turecká záloha nestíhala odražené balony. Za stavu 1:1 jsem u Turků viděl i psychický strach o výsledek. Dobrý taktický pokyn byl dát tam Tomáše Chorého, zjednodušit hru a dostat se dopředu. Kombinací do deseti to bylo složité, Turci dobře četli hru, předbíhali naše hráče. Chybí nám doprostřed hráč typu Rosického , schopný přejít soupeře v rychlosti jeden na jednoho, doplnit útočnou fázi. Takový typ jsme dlouho nevychovali, to nám do moderního fotbalu hodně chybí. Když byl zdravý, šlo o excelentního hráče,“ všiml si Svědík.

Poslední místo s jediným bodem ve skupině je jednoznačně neúspěch, následovat musí hlubší analýzy, co s týmem provést do dalších kvalifikací a turnajů, metou by mělo být mistrovství světa v roce 2026 v Americe.

„Musíme si říct, jak chceme hrát, na tom pracovat a stavět další cestu. Je tenhle systém dostatečný, abychom eliminovali individuality soupeře? Viděl jsem naše sedmnáctky na EURO, tam máme hráče evropského střihu, ty musíme podporovat. Opakuji - budu rád, když si řekneme, jak chceme hrát, ne spoléhat na to, že všechno naložíme na Tondu Baráka,“ zmínil druhý host ve studiu Jiří Saňák, trenér Pardubic.

Ze hřiště v těžkých zápasech nesleze Tomáš Souček. Kapitán a nepostradatelná persona týmu. „Tomáše obdivuju, že chce jako kapitán hrát každý zápas, ale to není dobře. Chce si to vyzkoušet jiné hráče, co by mohli hrát za něj. Dal bych příležitost hráčům, jako je Červ, který se mi hodně líbí. Ať si zkusí mezinárodní úroveň, ať se na šampionátu nebojíme vyzkoušet jiného středního záložníka. Tomáš odehrál v Anglii hodně zápasů, ale není úplně nutné, aby hrál každý zápas. Je to osobnost, kapitán, dává do toho srdce. Ale je to v neprospěch vývoje dalších hráčů,“ přidal Svědík důležitý postřeh.

První turnaj pod Ivanem Haškem týmu nevyšel. „Odvolat Haška? Nedávalo by to smysl. Po EURO máme stabilní tříčlennou obranu, to je pozitivní zjištění. Ale je nutné si říct jiné věci – třeba co budeme dělat bez Součka? Nebo leví halvbeci, tam musíme mužstvo připravit. Trenér Hašek měl tým čtyři přípravné zápasy a jedno EURO, na jeho hodnocení je to na delší dobu. Ale je třeba to analyzovat, pojmenovat si chyby a říct si, co jsme nezvládli. Tohle očekávám,“ zdůraznil Saňák.