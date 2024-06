Český bijec Procházka před titulovou bitvou: Velebí Putinovce Seagala

as

Obdivuje japonské samuraje, ale slabost má i pro ruské patolízaly! MMA bojovník Jiří Procházka (31), kterého už v neděli čeká titulový zápas v elitní organizaci UFC, se totiž klaní i někdejší filmové celebritě Stevenu Seagalovi (72).

Jasně, na přelomu 80. a 90. let minulého století byl hvězdou akčních filmů. „Jo, mám ho fakt rád. Je to jeden z mých nejoblíbenějších herců,“ povídal český bijec v předzápasovém medailonku Nině Marii Danieleové (35), sexy reportérce pracující pro UFC. A když se ho zeptala, zda by si chtěl se Seagalem zatrénovat, vyhrkl: „No jasně!“

Rusofil

Řád. Dobro. Čistá mysl. Cesta válečníka. Pojmy, které Procházka na své životní pouti vzývá. A do nich slavný Steven jaksi nezapadá. Už dávno totiž není tím milým chlápkem ze stříbrného plátna, který padouchům láme kosti a vazy. Z amerického herce se stal oficiálně Rus, pochlebuje tyranovi Putinovi, přebírá od něj metály. „Můj otec byl Rus a já jsem vyrostl v ruské rodině. Jsem stoprocentně rusofil a na milion procent Rus,“ dmul se pýchou poté, co před osmi lety získal ruské občanství. Plive na západní hodnoty, imponují mu diktátoři. A český Jirka ho zbožňuje...

Jistě, nejspíš mu šlo výhradně o sportovní stránku věci, Seagal je přece bourák vlastnící černé pásy v aikidu, karate, judu a kendu, jeho filmové scény měly grády. Procházka si některé z nich možná pustí, aby se před sobotní show v Las Vegas (bojovat bude v neděli kolem šesté ranní českého času, pozn. red.) na brazilského šampiona Pereiru pořádně nabudil a získal zpět pás šampiona v polotěžké váze. „Zase se budeme snažit ulovit jeden druhého, ale já jsem připravený!" hlásil.