Procházka pošťouchl Pereiru: Bojujme bez magie! Soupeř reagoval suše

Úsměv střídal se zápalem a soustředěním. Jiří Procházka v očekávání sobotního titulového klání čelil otázkám amerických novinářů. Krom shrnutí krátké, leč nabité přípravy v Las Vegas, se vyjádřil i k soupeřově tajné zbrani.

Samuraj prohlásil, že Alex Pereira nedokáže bojovat bez pomoci šamanů a vyzval rivala, aby se o trůnu šampiona UFC rozhodlo bez magie. Když dostal Brazilec prostor reagovat, bez zájmu pronesl jednu větu.

Žádnou magii!

Tvář pomalovaná válečnými barvami, indiánská čelenka, rituály a stále kamenná tvář. Fanoušci po celém světě si Pereiru zamilovali nejen pro skvělé výkony v kleci, ale také právě pro extravaganci a zvláštní auru, která ho provází. Na cestě bojovníka mu dokonce pomáhají šamani z rodného kmene.

Samuraj na tiskové konferenci podotkl, že to vše by mělo jít stranou, aby se v kleci rozhodlo sportovními výkony a ne duchovnem. „Všichni vidí, jak dělá před každým zápasem rituály se šamany. Věří, že má na své straně nějakou spirituální pomoc,“ rozpovídal se Procházka.

„Myslím, že bez toho nedokáže bojovat. Používá to v boji pořád a já ho vyzývám, abychom zápasili čistě bez spiritualit, magie a podobných věcí. Chci, aby se ukázalo, kdo je nejlepší na světě čistým jasným výkonem,“ dodal jedenatřicetiletý Čech.

Když na řadu o pár desítek minut později přišel Pereira, novináři mu Procházkovo vyjádření zopakovali a čekali na reakci. „Každý má nějakou spiritualitu, nejsme pouze z masa a kostí. Já svého ducha našel, pokud on ne, nebo na něj nevěří, tak to není moje starost,“ pronesl suše Brazilec a přešel k dalším tématům.

Šampion v kleci i mimo ni vždy vystupuje stroze a bez emocí. Výzva či popíchnutí od českého bijce ho nijak nerozhodí. Je velice nepravděpodobné, že by se drobný střet názorů nějak projevil v samotném zápase. Může však být žhavým tématem pro zaoceánské novináře číhající na senzaci. Rivalové tak možná na téma promluví před fanoušky na velké konferenci.

Týden dobrého pekla

Za čtyři roky v elitní lize se Procházka nezařadil mezi nejaktivnější bijce. Limitovala ho zranění i čekání na soupeře. Letos však nasadil zběsilé tempo. Pouhé dva měsíce po dubnovém triumfu nastoupí před obrovskou výzvu. „Musíte říkat ano a věřit v sebe. Když vám dá život nějakou příležitost, očekává, že jste připravení a dost odvážní, abyste ji přijali,“ vysvětloval Procházka, proč ihned kývnul na zápas na poslední chvíli.

Jen pár dní poté, co účast v titulové bitvě definitivně potvrdil, odletěl s týmem do Las Vegas, aby se stačil aklimatizovat na časový posun a tamní vedra. „Cítím se skvěle. Ano, příprava byla krátká, ale zato kvalitní. Normálně trénuji na zápas dva až tři měsíce. Teď jsem musel nacpat vše do jednoho a půl týdne,“ usmíval se.

„Popsal bych to jako dobré peklo. Musel jsem maximalizovat sílu, dynamiku, vytrvalost a soustředěnost na techniky. Během sparingů jsem pracoval na zaostření a nacítění vzdálenosti. Je toho opravdu hodně na pár dní,“ vyprávěl Procházka o závěrečné fázi. „Jdeme po mistrovské formě. Jsem nadšený z práce mého týmu, rozvrhli jsme si tréninkový plán opravdu dobře.“

Procházka potvrdil, že druhý duel s brilantním postojářem Pereirou může nabídnout lepší podívanou než první. Ani jeden neměl dlouhou dobu na tréninkový kemp a opětovné načtení soupeře, a tak mohou být víc nepředvídatelní.

Ačkoli v listopadovém klání s Pereirou český bijec padl, nehodlá nijak překopat strategii. „Viděl jsem můj první zápas s Alexem mnohokrát. Nezměním svůj styl, nezměním nic. V sobotu nastoupím úplně stejně. Vše ale zároveň budu dělat lépe, přesněji,“ prohlásil pevně. V zápětí se smíchem dodal: „Možná si jen trošku pohlídám ty jeho kopy na holeň.“