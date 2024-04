Hvězdný MMA zápasník Procházka po cenné výhře: Hledám si přítelkyni!

Má za sebou skvostný návrat do klece. Nejlepší český MMA fighter současnosti Jiří Procházka (31) porazil v nablýskaném Las Vegas během UFC 300 Aleksandara Rakiče (32) a spravil si tak chuť po listopadové porážce, kterou mu uštědřil Alex Pereira (36). Nyní by rád našel štěstí i v lásce.

Čtvrté vítězství v prestižní UFC. Přesně to slavil Jiří Procházka v sobotu 13. dubna, kdy technickým KO zdolal soupeře Aleksandara Rakiče. Nyní se proslulý zápasník rozpovídal o svém osobním životě, konkrétně o potenciální partnerce.

„Chtěl bych mít vedle sebe druhou osobu, mluvím teď o partnerce,“ svěřil se Procházka během rozhovoru pro TN.cz a pokračoval. „Nicméně je těžké najít někoho, kdo pro mě bude sluha, ale na druhou stranu dobrý přítel a milující osoba v jednom. Je to pro mě rébus, který luštím. Řeším to," zakončil téma s úsměvem.

Procházka chodil v minulosti několik let s právničkou Kamilou Kordulíkovou, se kterou se ale v roce 2022 podruhé rozešel. Přátelé nicméně zůstali i po odloučení. To dokazuje i příspěvek Kordulíkové na instagramu, který zveřejnila před Procházkovým posledním zápasem. „Dělej, co umíš. Sleduju tě, hrdino. Největší šampion všech dob,“ napsala pod sérii společných fotek na instagramu. Kdopak asi bude Procházkova další láska?