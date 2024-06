Expert Dvořák o Procházkovi: Málo chaosu. Přestup do nižší váhy, nebo...

Finiš přišel až ve druhém kole kopem na hlavu. Vypadalo to ale jako důsledek tvrdého háku na konci úvodního dějství. Souhlasíte?

„Rozhodně. Jirka inkasoval knockdown v poslední sekundě a dát se pak během minuty do kupy je hrozně těžké. Stačí pak jen malá rána a jste zase otřesení, trpí navíc i vaše reakce, vše je zkrátka pomalejší. Když pak Pereira vystřelil excelentně tvrdý a rychlý kop… Vyšlo mu to na jedničku.“

Kde nastala v prvním kole největší chyba?

„Jirka je skvělý zápasník, patří ke světové extratřídě. Neřekl bych, že tam přišla nějaká zásadní chyba. Průběh prvního kola bych nijak negativně nehodnotil. Samozřejmě dostal nějaké kopy a údery. Pereira podle mě víc bodoval, Jirka ho ale dokázal natlačit na pletivo, kde ho svazoval. Kdyby to vedl stejně ještě další dvě až tři kola, nakonec by Brazilce utavil. Přišel bohužel jeden nešťastný úder…“

Neměl se tedy Procházka více hnát po strhu na zem, kde by soupeře trápil?

„To jsem právě očekával. Ještě včera jsem si studoval jejich první vzájemný zápas a Jirka v něm předvedl parádní kombinace. Naznačoval, že jde po takedownu, načež zasáhl zvedák a overhand. Dokázal chytnout singl leg (typ zápasnického hodu), hodil ho a takřka dvě minuty Pereiru pod sebou bez problémů kontroloval. Počítal jsem se stejným scénářem. Na ten se bohužel nedostalo. Pereira má zkrátka excelentní oko. Stačí, když promeškáte jedinou vteřinku a on rozhodne zápas.“

Myslel jste, že se po otřesení z háku na konci první kola dokáže během přestávky dostat?

„Čekal jsem, že bude úplně v pohodě. Když padl na zem, hned signalizoval, že je při sobě a připravený bojovat. Říkal jsem si, že je to zas další Jirkova klasika, kdy ho někdo trefí, je v problémech, ale nakonec zvrátí průběh. Až kluci ze studia mi pak říkali, že Jirka až v půlce přestávky kývl trenérům, že je v pohodě. Byl tedy nejdřív mimo, což mi uniklo.“

První pohled na Procházkovu KO prohru. Pověstný hák rozhodl Video se připravuje ...

Co dělá z Pereiry tak dominantní sílu v UFC? Tvrdost, rychlost nebo oko na přestřelky, které vybudoval během kickboxerské kariéry?

„Asi je to kombinace všeho, co jste zmínil. Jeho největší zbraní ale je, že dokáže přesvědčit soupeře, aby zůstali ve vzdálenosti, která jemu vyhovuje. Pak mu stačí jen jeden krok a dosáhne na cíl jakýmkoli úderem nebo kopem. Proto ho Jirka v prvním kole prvního duelu úplně přejel. Vše mu narušil tím svým chaosem. Byl daleko, pak zase blízko, najednou začal s wrestlingem…Vlastnosti, kterými se Jirka vyniká, nemá nikdo jiný v jeho divizi, a proto se Pereirovi tak daří.“

Použil nyní Procházka málo chaosu?

„Ano, přišlo mi, že málo. Otázkou je proč, jaká byla taktika. Opravdu jsem čekal víc wrestlingu. Třeba měli v plánu soupeře v úvodu pozvolna nakoukat a přenášet boj na zem až od druhého kola. Tak to alespoň vypadalo. Hledali cestu, četli Pereirovy pohyby… Vše zhatil ten levý hák.“

Co nyní Procházku čeká? Před zápasem avizoval, že pokud uspěje, možná zkusí přestup do střední váhy. Je to nyní ta správná cesta?

„Jirka je anomálie. Kdybyste se mě zeptal na padesát jiných zápasníků, dokázal bych poradit. On je ale stylově a mentálně jiný než všichni ostatní. Co bych doporučil, je, aby si teď dal pauzu bez úderů a bez sparingů. Ať nabere síly a motivaci. Až pak může přijít s rozhodnutím, jestli přejde do nižší váhy, nebo zůstane v polotěžké. Pořád patří k absolutní špičce a od dalšího titulového zápasu ho dělí dvě dobrá vítězství.“

Mezitím by Pereira mohl divizi opustit a jít do těžké.

„To je otázka. Za mě by to bylo skvělé. Kdyby se mu podařilo vyhrát pás i v těžké váze, stal by se šampionem tří vah, což se dosud nikomu v UFC nikdy nepodařilo. Jemu by se to mohlo povést… Pokud se Jirka probojuje k titulové šanci a Pereira bude stále držitel trůnu, muselo by dojít na trilogii.“

To by ale po dvou porážkách bylo mentálně hodně náročné, nemyslíte?

„Určitě. Poznal to Israel Adesanya (který má s Pereirou bilanci 1:3), ale i jemu se podařilo poslední zápas vyhrát. Každý je porazitelný a myslím, že Jirka je jeden z mála lidí, kteří by se nenechali rozhodit. Musel by ale něco změnit. Dvakrát nastupoval s nějakou strategií a nevyšlo mu to… Jirka je ale tak skvělý zápasník s tak unikátním stylem, že nemůže přijmout až moc velké změny.“

Kolik bude po takovém KO potřebovat času na regeneraci hlavy, než bude schopen začít bez rizika trénovat?

„Po tom kopu na zemi přišlo na můj vkus až moc úderů. Rozhodčí mohl zápas stopnout mnohem dřív… Rozhodně bych doporučil dva až tři měsíce. Kdyby v krátké době dostal další knockout, může to mít obrovský vliv na jeho další život. Myslím ale, že má kolem sebe Jirka tak zkušený tým, že mu unáhlený start nedovolí.“

Kdo by byl ve vašich očích dalším vhodným soupeřem do Procházkova příštího duelu?

„Nejlepší volbou pro návrat by byl Jan Blachowicz. Nejlepší by bylo, kdyby se střetli na nějakém velkém evropském turnaji.“