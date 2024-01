Nástroj Putinovy pomsty. Zákazy pro Izrael měl zařídit Bure, ozval se Holík

Válečný konflikt Izraele s palestinským hnutím Hamás vnesl napětí i do sportu. Vášně rozpoutaly například projevy některých hráčů arabského původu v německé Bundeslize. Izraelští hokejisté mají hrát v dubnu v Bělehradu na MS divize II-A, třetí z pěti výkonnostních úrovní. Zúčastní se i Spojené arabské emiráty. IIHF neuvedla, zda některá země odmítla proti Izraeli hrát. Nezmínila se ani o konfliktu v Pásmu Gazy. Nicméně zdůraznila, že opatření potrvá, dokud nebude možné zajistit bezpečnost a dobrý pocit všech účastníků.

Podobné argumenty zazněly už před pár lety, kdy v Bělorusku propukly demonstrace proti diktátoru Lukašenkovi a režim tvrdě zasáhl. IIHF odebrala Bělorusku pořadatelství mistrovství světa 2021, o nějž se mělo dělit s Lotyšskem. V podobném duchu mezinárodní federace loni oznamovala vyloučení Ruska a Běloruska ze soutěží po vpádu na Ukrajinu.

Izraelští hokejisté mají jet v dubnu do Srbska, ženy v březnu čeká šampionát nejnižší divize III-B v estonském městě Kohtla-Järve. Izrael podal proti rozhodnutí IIHF stížnost k Mezinárodní sportovní arbitráži. Do diskuzí vstoupil i Mezinárodní olympijský výbor. IIHF své prohlášení posléze upravila. Rozhodnutí jejího vedení se zatím vztahuje pouze na mistrovství světa do 20 let nižší výkonnostní úrovně, které se bude hrát od 22. ledna v Bulharsku. Tématem izraelské účasti se má znovu zabývat v únoru a určí další postup.

Podle německého deníku Bild se v Izraeli šíří podezření, že za hrozbou vyloučení může stát bývalá ruská hvězda NHL a nynější člen vedení IIHF Pavel Bure. Rusové budou chybět i na květnovém šampionátu v Praze. Každou svou neúčast na světových turnajích velmi těžce nesou. Bureho považují za osobu blízkou Vladimiru Putinovi. Účastní se hokejových exhibic, na nichž se předvádí i ruský prezident. Loni v listopadu oznámil, že se vzdal amerického občanství. Získal ho v roce 1991 poté, co se pět dní po příletu do zámoří oženil s americkou modelkou. V té době mu jako utečenci hrozila deportace. Nyní podporuje putinovskou mašinerii. „Čas ukáže, že jsem udělal správnou věc,“ pravil pro Match TV, kanál vlastněný státní společností Gazprom.

Do hlasování o odstávce Ruska se jako zainteresovaný podle řádů IIHF zapojit nesměl. Rozhodnutí týkající se jiné země však ovlivnit mohl. Izraelská média ho označila za viníka opatření proti hokejistům. Šampionátu se zúčastní i Spojené arabské emiráty. Oficiálním důvodem měla být obava o bezpečnost. Podle listu Haaretz však za vším stojí Bure coby nástroj Putinovy odvety za sankce vůči ruským hokejistům. Podle Ruska nemá Izrael na šampionátu co dělat.

Ještě před válkou ruští dezinformátoři rozjeli štvanici proti Artěmiji Panarinovi, který si dovolil kritizovat Putina. Útočník New York Rangers se pak musel schovat do ústraní. Putinův přítel Alexander Ovečkin zvolnil v honu za střeleckými rekordy Wayna Gretzkyho, ale v nejlepší lize křepčí dál. Loni na Utkání hvězd byl samá sranda a úsměv. „Nejhnusnější reklama na russkou válku a zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech!“ odsoudil show Dominik Hašek. Šéf NHL Gary Bettman ho odpálil, že má právo na názor, ale že s ním nesouhlasí.

Po oznámení dočasného opatření IIHF ohledně Izraele stejná liga vyjádřila znepokojení. V zámoří působí spousta hokejistů ruského i židovského původu. Sankce a bojkoty jsou důsledky politiky, ale postoje se liší. Bobby Holík pracoval jako trenér mládeže v Izraeli. Jihlavský rodák a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu je stejně jako Hašek vášnivým zastáncem ideálů, jimž věří. V rozhovoru pro New York Post vyzval NHL, aby se jasně vymezila.

„Pro mě je to něco jako: ‚Hele, ať nejsou nepříjemnosti, prostě do toho nebudeme tahat Židy‘. Vyrůstal jsem ve střední Evropě. Pětatřicet let po skončení druhé světové války panovaly mezi částí obyvatelstva nálady, že stačilo zbavit se Židů a nenastaly žádné problémy. To se však neshodovalo s mými zkušenostmi a znalostmi,“ řekl Holík.

Poznal život v zemi, která strádala v ruském područí. Umí vidět věci v kontextu. „Když jsem se přestěhoval do Severní Ameriky, četl jsem a studoval necenzurované historické knihy a moje přesvědčení, že Izrael dělá něco správného, co je dobré pro svět, se zcela potvrdilo. Snažím se hájit, co je správné. Věřím, že Izrael je to nejlepší z lidstva. Je důležité vyjádřit mu podporu, zaujmout stanovisko a nebýt zticha, když se něco děje. Tahle situace pro NHL představuje velkou příležitost zaujmout stanovisko a nějakým způsobem se postavit IIHF,“ dodal.