Trenéři na vrcholu a co bylo dál: Česká výjimka v NHL či odchod od ústraní

V článku iSport.cz se podívejte na výběr trenérů z Evropy, kteří se svými reprezentačními výběry došli na vrchol. Jaké byly jejich další kroky?

Uplynulo téměř čtvrt století od chvíle, kdy jeden z týmu v NHL naposledy vedl Evropan jako hlavní trenér. Kromě dvou výjimek se zatím nenašel třetí kouč, který by se prodral mezi hokejovou smetánku. Evropa přitom v uplynulých letech nabízela řadu úspěšných kandidátů, mezi které nyní patří například Jukka Jalonen. Finský trenérský mág má ale momentálně nejblíže k odchodu do Itálie. V článku iSport.cz se podívejte na výběr trenérů a jejich další kroky poté, co se svými reprezentačními výběry došli na vrchol.