Kustod Třince prozradil o mistrech: autíčkář, puntičkář a zarputilý Kacetl

Video se připravuje ... Skoro už je to tradice. Hokejovou extraligu hraje čtrnáct týmů a vždy vyhrají třinečtí Oceláři. Jaká je zlatá dračí „La Familia“? Sondu do týmu multišampionů nabízí kustod Pavel Smelík (48 let), jenž v organizaci oficiálně působí od roku 2010. Byl u všech šesti třineckých titulů. Co může stát za obrovským vzestupem kariéry brankáře Ondřeje Kacetla? Kdo je v třinecké kabině sběratelem aut, vášnivým kytaristou, pejskařem? Který z hokejistů by se v klidu uplatnil ve světě financí, kdo přes léto repasuje lodě a jachty u jezera? Jak bodří hoši ze severu Moravy a Slezska přijali „sparťana“ Adama Poláška a proč byla v kabině populární házená? Na ukázku nabízíme několik třineckých osobností očima Pavla Smelíka. Kompletní video k celému kádru je k dispozici pro předplatitele iSport Premium a na zimakpodcast.cz.

Ondřej Kacetl (33 let, play off 14 zápasů/ úspěšnost 92,86 %, průměr 2,1) „V létě měl nepříjemnou havárku na motorce, ale znovu ukázal, jak je zarputilý. Chtěl se vrátit co nejdřív. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude zdravotní výpadek trvat, ale každý říkal: ‚Hele, klidně se leč do února a na play off ať jsi ready!‘ Šok to byl, ale bylo dost času a Káca je profík. Má kolem sebe lidi, co mu pomohli a zase byl zpátky v pravou chvíli. Skromný a pracovitý je pořád. Teď k tomu přidal bonus: je i zkušený.“ Ondřej Kacetl sice v závěru přišel o čisté konto, i tak pro Oceláře vybojoval sedmý zápas • Foto Michal Beránek / Sport

Jakub Jeřábek (32 let, základní část 51/ 5+30) „Hrozná škoda a smůla, že se na konci základní části nachomýtl k zákroku, co mu ukončil sezonu. Když o Kebovi mluvíme, mám husí kůži. Když si šel před sedmým finále v Pardubicích vyzkoušet brusle, musel jsem se pak zavřít do skladu, kolik slz jsem měl v očích... S jakou neústupností se do těch bruslí narval! Říkal, že se nebude na mistrovský plakát fotit v teniskách, nebo o berlích. Narval brusle, sklouznul se, bylo to strašně emoční. Kluci to viděli a všichni pak šli jeden za druhého ještě víc. Všechny to vzalo, co Kuba před sedmým zápasem udělal. Obrovský bojovník, všichni jsme byli dojatí, tým to ještě víc nakoplo. Pořád z toho mám skleněné oči.“ Hokejisté Třince opouštějí Pardubice jako novopečení šampioni • Foto Michal Protivanský / Blesk

Richard Nedomlel (30 let, 21/ 2+2) „Pejskař. Rasu přesně neznám, ale docela k Nedovi sedí, taky obluda. (směje se) Jeho pes vypadá hrozivě, stejně jako jeho pán na ledě, ale ve skutečnosti miláček. Vyloženě friendly, kam ho postavíš, tam zůstane. I po setkání s ním mám nohy i ruce, takže fakt příjemný psík.“ Třinecký obránce Richard Nedomlel potřetí v řadě ovládl Radegast Index za největšího bojovníka v extralize • Foto Michal Beránek / Sport

Petr Vrána (39 let, 21/ 3+2) „Velký autíčkář, majitel několika Porsche a Ferrari pro závodní okruhy. Počítám, že tohle bude Petrova cesta, až jednou skončí s hokejem. Nebude mít veterány pod plachtou, budou to aktivní vozy. Předpokládám, že právě nějaký takový byznys do budoucna rozjede. Co taky čekat od kluka, který se narodil ve Šternberku pod kopcem na Ecce Homo, že? Petr je také vášnivý rybář, má i loď, skvěle si u vody vyčistí hlavu.“ Třinecký kapitán Petr Vrána se raduje s pohárem nad hlavou • Foto Michal Beránek / Sport