Becherův rok: vyřazení na poslední chvíli, medaile i draft. Je jako Krejčí

Radim Rulík mu řekl, že nehraje dobře dozadu, škrtl ho z MS do 20 let. Ondřej Becher výtky o defenzivě uchopil skvěle. Detroit si ho zapsal na svůj draftovací list jako staršího borce, usoudil, že ho hodně chce. „Snažil jsem se zlepšit při hře do obrany. To je podle mě důvod, že jsem tady,“ odvětil útočník na rozvojovém kempu, když za ním svítila loga Red Wings. Ale klid, nejezdí dopředu se zataženou ruční brzdou. Po čtvrtstoletí ukázal v Kanadě i českou smršť.

Celkem dlouho trvalo, než se nějaký Čech přehoupl v kanadské juniorce WHL přes 90 bodů. V roce 2000 se přes velkou metu dostali Pavel Brendl, Radek Duda a Zdeněk Blatný, od té doby nikdo. Po 24 letech se stejně vysoko vydrápal Ondřej Becher, který si v mládeži prošel Porubou a Havířovem. Když Češi v soutěži dokázali naposledy takhle dominovat, on ještě nebyl na světě.

Teď zažívá velký rok. Při draftu NHL seděl doma a s rodinou sledoval přenos. Před týdnem v sobotu večer poslouchali, jestli zazní jeho jméno. Ve třetím kole si ho vytáhl Detroit a pak začala hektika, hned ráno musel na letiště a vyrazit na rozvojový kemp.

Před rokem sítem propadl, před dvěma taky. Jméno Ondřej Becher si nikdo nevybral. „Teď jsem draft čekal, měl jsem hodně dobrý rok ve WHL i na MS do 20 let,“ přiznal už v Americe, kde seděl za stolem a odpovídal na dotazy detroitských novinářů. Vyptávali se, co je český mladý hráč vlastně zač.

V Česku bude asi ještě hodně dlouho spojený s bájným obratem v zápase o bronz na MS do 20 let v lednu 2024. Národní tým prohrával s Finy 2:5. Becherův gól na konci druhé třetiny stáhl manko na dva góly. Sám pak ještě vyrovnal na 5:5, asistenci měl u vítězného gólu a do prázdné upravoval na konečných 8:5. V zápase si celkem připsal pět bodů (3+2). Na jaře se pak ve WHL vytáhl i čtyřgólovým zápasem. Jenže cenný je hlavně kvůli tomu, že ho můžete využít do každé herní situace.

Je na něm vidět, jak moc mu pomohl nemilý zážitek, kterým si musel projít před juniorským MS rok zpátky. Tým si došel pro stříbro, Radim Rulík ho ale před turnajem jako posledního vyškrtl. Navíc se extrémně zhoršilo počasí, takže hráč musel s týmem, do kterého už podle soupisky nepatřil, strávit Vánoce.

Než Rulík verdikt oznámil kabině, s Becherem mluvil. Řekl, že se mu úplně nezamlouvá útočníkova práce do obrany. Nejcennější na všem je, že se hráč nenaštval. Vzal to vážně, postupně v klubu začal hrát oslabení. Neztratil své ofenzivní instinkty, vylepšil je, ale současně i hru bez kotouče a práci kolem vlastní branky. Na další MS odjel jako klíčový muž sestavy a teď po něm při draftu sáhl Detroit. „Snažil jsem se zlepšit při hře do obrany. To je podle mě důvod, že jsem tady,“ vysvětlil novinářům v Detroitu svůj pohled, proč si ho při draftu nikdo nevybral.

„Vypadalo to, jako kdyby veškerý potenciál, který měl v 17 a 18 letech, prodal v 19. Dostal velkou šanci, využil ji. Je to hráč, který má skvělá čísla a rozhodně si všimnete jeho bruslení, má skvělou rychlost,“ popisoval ho pro fanoušky Red Wings asistent generálního manažera Kris Draper. Na Bechera použil svoji třetí volbu, starší hráči při draftu chodí na řadu spíš až později.

Tady klub věří, že český útočník může být dobře schovaným pokladem. Jak hodně se zlepšil za jeden rok? Co když takový vývoj bude pokračovat dál? „Jsem obousměrný hráč, který umí tvořit hru. A jsem spíš nahrávač než střelec,“ odvětil Becher na prosbu, aby sám sebe charakterizoval. „Když jsem byl mladší, byl mým vzorem David Krejčí. On byl taky obousměrný hráč,“ zmínil.

Detroit hráče neurychluje, rozhodně je neposílá do NHL nepřipravené. V klubu drží stále určitý vzorec, že se do týmu klidně dostanete ze sedmého kola nebo i bez draftu. Jen musíte být připraveni, že to může bolet a pozvánka nahoru nepřijde hned. „Musím pracovat tvrdě každý den. Daleko víc, než jsem pracoval,“ odvětil Becher. Evidentně cestu, kterou Red Wings vyznávají, chápe velmi dobře.

Celý díl: Zimák ke změnám v NHL: Nečas je geniální. V čem je lepší než McDavid? Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Detroit Red Wings Vše o klubu ZDE