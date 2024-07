Rybakinová po prohře s Krejčíkovou: Ukázala na svou největší chybu

Do semifinálového duelu šla jako favoritka. A dlouho se jí proti české hvězdě Barboře Krejčíkové (28) dařilo! Nakonec ale kazažská tenistka Jelena Rybakinová (25) zápas nezvládla a rodačka z Ivančic zvítězila 3:6, 6:3 a 6:4. Hráčka, která do roku 2018 reprezentovala Rusko, kde se narodila, po zápase ukázala na chyby, kterými si zavřela cestu do finále Wimbledonu...