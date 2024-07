42 milionů v kapse, česká jednička. Krejčíková o finále a herečce v boxu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Ohromující úspěch, postup do finále Wimbledonu, vstřebávala Barbora Krejčíková s otevřenou pusou. Šokuje svět i sebe. Vždyť letos má zápasovou bilanci pouze 13:9, polovinu z výher přitom urvala až za poslední dva týdny v All England Clubu. Další udivující zápis – na grandslamech má v sezoně skóre utkání 10:2, všude jinde 3:7. Po Markétě Vondroušové, loni první nenasazené šampionce dějin, se na londýnské adrese SW19 píše další výjimečný příběh Made in Czech republic.