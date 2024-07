Finále proti obranářce: Krejčíková je favoritkou, výkon musí vygradovat

Jana Novotná, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová – a teď Barbora Krejčíková? Rodačka z Brna může v sobotu vítězstvím ve Wimbledonu vstoupit do českých tenisových dějin. „Oproti vítěznému semifinále s Rybakinovou se role obrátily – Bára je proti Paoliniové favoritkou,“ říká ve speciálním díle podcastu Centrkurt redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch přímo z Londýna (za technické potíže během nahrávání podcastu se omlouváme). „Paoliniová je výborná hráčka, má dobrý pohyb, hodně toho ubrání a dovede zaútočit, ale Krejčíková by to měla zvládnout. Oproti semifinále do toho musí víc šlapat a gradovat výkon. Vlastně by teď bylo zklamáním, kdyby tomu tak nebylo,“ dodává Jaroch.