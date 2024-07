Slzy Krejčíkové po postupu a otázce na Novotnou: Chtěla by, abych bojovala

PŘÍMO Z LONDÝNA | Měla být pouhou obětí nejlepší travařky současnosti Jeleny Rybakinové. Barboru Krejčíkovou však v semifinále Wimbledonu přemohly jen vlastní slzy. To když už jako vítězka vzpomínala na centrkurtu na zesnulou trenérku Janu Novotnou. „Bojovala jsem o každý míček, protože to by po mně Jana chtěla,“ vyznala se, když otočila mač s reprezentantkou Kazachstánu na 3:6, 6:3, 6:4. A v sobotním finále se promění z outsidera proti maličké Italce Jasmine Paoliniové ve favoritku.