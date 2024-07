Finále Krejčíkové na osudovém dvorci její mentorky: Oživí Janu! Které finále napodobí?

Umí vítězit, ovšem tenistka Barbora Krejčíková (28) toho může na wimbledonském pažitu dokázat mnohem víc. Má totiž nadpřirozenou schopnost »oživit« svou někdejší mentorku Janu Novotnou (†49).

Wimbledonská tráva je kouzelné místo, na němž Jana Novotná prolila potoky slz žalu i štěstí, aby se na třetí finálový pokus přece dočkala trofeje pro vítězku.

Cesta do Omic

Nyní stojí před prvním pokusem její někdejší svěřenkyně Krejčíková. Ta se před deseti lety jako osmnáctiletá slečna odhodlala vypravit z Ivančic do patnáct kilometrů vzdálených Omic, kam se tehdy z Ameriky zpět domů vrátila Jana Novotná. S maminkou jí nesly do schránky dopis, zda by mohla Bára pod jejím vedením trénovat. Jana právě venčila psa, a tak maminka Hana za Báru promluvila a Novotná řekla: „Ve čtvrtek máme trénink, můžeš se stavit.“

Rakovina

Jejich jedinečné propojení v roce 2017 krutě přeťala rakovina Jany. „Když umírala, stála jsem po jejím boku. Měla jsem pocit, že ji v tom prostě nemůžu nechat. Cítila jsem, že když to všechno zvládnu, získám nový pohled na svět a budu si více vážit zdraví. Její poslední slova byla: Užívej si tenis a vyhraj grandslam,“ přiblížila Bára.

Splněné přání

Přání splnila už v roce 2021 v Paříži. „Sledovala to z nebe a starala se o mě. Chce, abych vyhrávala. Přesně ví, co to pro mě znamená, a já vím, co by to znamenalo pro ni. Snad je tam nahoře tak šťastná jako já,“ pravila Bára.

Propojení

Jiná slavná tenisová krajanka si všimla kouzelného efektu. „Ona Janu krásně připomněla, na chvíli ji vrátila z nebe zase zpět mezi nás. Je stejně pokorná a pracovitá, myslím, že Jana tyhle vlastnosti Báře předala,“ rozpovídala se Hana Mandlíková (62).