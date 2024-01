Schumacherův bratr se pustil do Michaelova blízkého přítele: Zacházíš daleko!

Na konci prosince tomu bylo už 10 let, co nehoda na lyžích drasticky změnila život jednomu z nejlepších závodníků v historii motoristických sportů Michaelu Schumacherovi (54). Ani po tak dlouhé době neupadá zájem sportovního světa o zdravotní stav legendy. Nedávno o »Schumim« promluvil jeho bratr Ralf (48), který se opřel do někdejšího prezidenta Mezinárodní automobilové federace (FIA)! Proč?

Jedná se snad o největší sportovní tajemství za poslední dekádu. Skutečný zdravotní stav legendárního Michaela Schumachera zná pouze jeho rodina, která zcela odmítá poskytovat nové informace. „Byl to zlom pro celou rodinu. My v rodině jsme se dohodli, že nebudeme zveřejňovat žádné informace ohledně zdraví mého bratra,“ řekl nekompromisně Ralf v rozhovoru pro televizi Sky, kde pracuje jako expert Formule 1.

O to víc Ralfa štve, že například Michaelův dlouholetý kamarád Jean Todt (77), bývalý prezident FIA, občas mluví na veřejnosti o návštěvách se Schumacherem. „Člověk vždy něco zaslechne. Je šokující, jak rychle těch deset let uběhlo. Po tak dlouhé době by bylo načase pochopit, že potřebujeme soukromí,“ postěžoval si mladší z bratrské dvojice. „Je hezké, že na Michaela myslí tolik lidí, ale někteří zachází příliš daleko a jsou až moc blízko naší rodině,“ doplnil s tím, že by si přál více klidu a pohody pro rodinu.

Bolest z Michaelova neštěstí byla v případě Ralfa velká, ale někdejší pilot stáje Williams se s nepřízní osudu už smířil. „Není to vždy fér, ne vždy máte v životě štěstí. Zároveň ale nemá cenu se tím trápit,“ pověděl Ralf. Mimo jiné dodal, že nebýt Michaela, nikdy by se do Formule 1 nedostal.