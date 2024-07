Šokující vývoj po smrti slovenské házenkářky: Z vraždy obvinili partnera! Uškrtil ji lanem?

Slovensko se vzpamatovává z velkého šoku. Dlouhých pět dní rodina a policisté pátrali po tamní úspěšné házenkářce Cynthii Simsiková (†32). Hledání mělo ale smutný konec a sportovkyně byla nalezena mrtvá, navíc za velmi podivných okolností. Teď se také zdá, že za celou tragédií stojí její partner Juraj, kterého podle slovenských médií policie obvinila z vraždy.

Zprávu o obvinění Cynthiina partnera přinesl přinesl slovenský web StartItUp.sk. Policie by prozatím měla údajně pracovat s verzí, že maminku dvou dětí měl její partner Juraj uškrtit lanem, zabalit do igelitu a dát do vodovodní šachty pod pískoviště.

„Podle informací, které se nám podařilo získat, se měl bývalý pracovník kriminálního oddělení Finanční správy k hrůznému činu přiznat nejméně třem rodinným příslušníkům,“ uvádí slovenský web, který rovněž zmiňuje podivné okolnosti Cynthiina zmizení.

Rodina jí hledala od minulé středy a sama prý měla napsat zprávu o tom, že chce ukončit svůj život. Text měl být psán výbornou maďarštinou, což pro ni bylo poměrně neobvyklé. Když poté otec mrtvé házenkářky dorazil do jejího domu, našel tam už jen jejího přítele a tak se spolu vydali Cynthii hledat.

Na pomoc byla povolána i policie, která ale nakonec musela jejímu otci přinést tu nejhorší možnou zprávu. Jeho dceru našli mrtvou. A to v místě, kde pátrání začalo.

„Podle vyšetřovatele muž uložil tělo do šachty pod pískoviště, kde si hrála má vnoučata. Pak ji měl přemístit do apartmánu v zadní části pozemku, kde ji našli policisté,“ zmiňuje web sme.sk otce sportovkyně Tibora Simsika.