Fotbalové přestupy ONLINE: Ronaldo má spoluhráče z Barcelony, do Arábie jde i útočník Reds
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. srpna 2025
Španělský stoper Iňigo Martínez po dvou letech opouští mistrovskou Barcelonu a bude hrát fotbalovou ligu v Saúdské Arábii za klub an-Nasr. V katalánském týmu, s nímž v minulé sezoně získal domácí ligový titul, pohár i Superpohár, mu skončila smlouva. Ve 34 letech zamířil na první angažmá mimo rodnou zemi. „Iňigův kontrakt je platný do roku 2026,“ oznámili zástupci an-Nasru, jenž nedávno prodloužili smlouvu s hvězdným Cristianem Ronaldem a také přivedli útočníka Joaa Félixe z Chelsea.
Zprávy ze dne 9. srpna 2025
Darwin Núñez opouští Liverpool a přestupuje do saúdskoarabského al-Hilálu. Uruguayský útočník v Anglii odehrál 143 utkání a vstřelil 40 gólů. Transfer oba kluby zveřejnily na sociálních sítích.
Francouzský záložník Enzo Millot opouští VfB Stuttgart, kterému pomohl v květnu po 28 letech ovládnout Německý fotbalový pohár, když dal ve finále s Bielefeldem (4:2) dva góly. Třiadvacetiletý hráč přestoupil do saúdskoarabského klubu al-Ahlí. Německý klub za něj podle médií obdržel 30 milionů eur (733 milionů korun). Millot odehrál za Stuttgart po příchodu z Monaka čtyři sezony. Smlouvu měl ještě na tři roky. Al-Ahlí se upsal rovněž do roku 2028.
Vítěz fotbalové Ligy mistrů Paris Saint-Germain angažoval brankáře Lucase Chevaliera z Lille. Třiadvacetiletý gólman podepsal smlouvu na pět let, uvedl klub na svém webu. Podle médií za Chevaliera francouzští šampioni zaplatili 40 milionů eur (978 milionů korun). Za vyšší částku v minulosti přestoupili jen čtyři brankáři.
Fotbalisté West Hamu mají další posilu. Do týmu ve kterém působí i kapitán české reprezentace Tomáš Souček přichází dánský brankář Mads Hermansen. Pětadvacetiletý fotbalista přichází z Leicesteru City a podepsal s Kladiváři pětiletý kontrakt.
Fotbalisty Sparty opouští útočník Indrit Tuci. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru albánské reprezentace zamířil na roční hostování do tureckého prvoligového Kayserisporu, součástí dohody je i opce na případný přestup. Pražané o tom informovali na svém webu.
V Manchesteru United dotáhli příchod další posily. Z Lipska se do Premier League stěhuje slovinský útočník Benjamin Šeško. Dvaadvacetiletý rodák z Radeče se anglickému klubu upsal do roku 2030.
Podle všeho ze Sparty odchází další fotbalista. Indrit Tuci se stane posilou Kayserisporu. Už se jen čeká na oficiální potvrzení, čtyřiadvacetiletý útočník z Albánie už byl každopádně zaregistrován jako hráč tureckého klubu, Pražané ho naopak už vyřadili z kádru v systému FAČR.
Zprávy ze dne 8. srpna 2025
Po Matěji Kovářovi odešel z Leverkusenu i finský fotbalový brankář Lukáš Hradecký, který v týmu německého vicemistra dělal jedničku. Pětatřicetiletý rodák z Bratislavy zamířil do Monaka, oznámili to zástupci Bayeru. Leverkusen tak během léta přišel již o pátou oporu, naopak kanonýr Patrik Schick nedávno prodloužil smlouvu. Hradecký chytal za Leverkusen sedm let. V jeho dresu nastoupil do 286 zápasů a dosud byl kapitánem. Před rokem s ním slavil titul i domácí pohár, smlouvu měl ještě na rok.
Po odchodu Kamerunce Kevina-Prince Milly do Sparty angažovala pražská Dukla do útoku nigerijského fotbalistu Chinonsa Emeku. Třiadvacetiletý hráč přišel z Trenčína, kde během tří let dal v 49 zápasech 19 gólů. Dukla informovala o nové posile na svém webu.
„Hráče jsme sledovali už delší dobu, protože jsme registrovali silný zájem o Kevina. Typologicky jde o podobného hráče, který umí hrát zády k bráně, ale jedná se o vyšší somatotyp. Chinonso měří takřka dva metry,“ řekl sportovní ředitel Martin Hašek. „Jeho síla tkví v hlavičkových soubojích, ale věříme, že se v našem dresu bude prosazovat i střelecky a výkonnostně pozvedne hráče kolem sebe,“ dodal na adresu někdejšího útočníka Gentu.
Fotbalový mistr světa z roku 2018 Florian Thauvin se vrací do rodné Francie. Dvaatřicetiletý křídelní hráč přestoupil z Udine do Lens, kde podepsal tříletou smlouvu. Italský klub za něj podle listu L'Équipe obdržel šest milionů eur (téměř 147 milionů korun).
Situace na pozici číslo devět je kritická. Český mistr vstoupí do sobotního ligového setkání s Teplicemi (20.00) s jedním hrotovým útočníkem Mojmírem Chytilem. Poté, co ve čtvrtek obdržel šestizápasovou stopku Tomáš Chorý, další typická devítka není v záloze. Proto Slavia rozjela intenzivní akci: výsledkem má být příchod nového střelce. Klub rentgenuje situaci v tuzemsku i v zahraničí. Z Ostravy už uslyšel jednoznačné NE! Více čtěte ZDE>>>
Ofenzivu pražské Sparty podle médií posílí třiadvacetiletý ekvádorský reprezentant John Mercado z portugalského týmu AVS. Hráč, který nastupuje na levém křídle, už je podle portugalského deníku O Jogo v Praze, kde by měl podepsat čtyřletou smlouvu. Samotný přestup by měl Spartu vyjít na částku přesahující čtyři miliony eur.
Zprávy ze dne 7. srpna 2025
Podle některých českých i britských médií byl Tomáš Rigo ve středu osobně v Anglii řešit svůj přestup do Stoke City. Podle informací iSportu to není pravda, slovenský záložník Baníku absolvoval v Ostravě klasicky předzápasový trénink a chystá se na utkání s Austrií Vídeň. Což ale nevylučuje fakt, že o transferu kluby podle našich zdrojů již pár dní jednají.
Japonský fotbalový reprezentant Ricu Doan přestoupil z Freiburgu do Frankfurtu a zahraje si s ním Ligu mistrů, která jeho dosavadnímu týmu těsně unikla. Eintracht zaplatil za sedmadvacetiletého křídelního hráče podle magazínu Kicker 21 milionů eur (516 milionů korun).
Chelsea poslala hostovat mladého španělského fotbalistu Marca Guia do týmu nováčka Premier League Sunderlandu. Oba anglické kluby to oznámily v prohlášení.
Zprávy ze dne 6. srpna 2025
Brankář Václav Hladký bude mít v Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka anglické ligy míří slovenský reprezentant Martin Dúbravka z Newcastlu, uvedla televizní stanice Sky Sports. Burnley hledalo posilu do branky poté, co odešel James Trafford, který se po dvou letech vrátil do Manchesteru City.
Pětatřicetiletý německý útočník Thomas Müller si po odchodu z Bayernu Mnichov prodlouží fotbalovou kariéru v zámořské lize MLS v dresu Vancouver Whitecaps. Mistr světa z roku 2014 podepsal s kanadským klubem smlouvu do konce letošní sezony s opcí na další rok. „Těším se, že přijedu do Vancouveru a pomůžu týmu vyhrát titul. O městě jsem toho slyšel mnoho dobrého, ale přicházím hlavně kvůli vítězstvím. Whitecaps, pojďme se zapsat do historie,“ uvedl Müller v klubovém prohlášení.
Pátou letní posilou AC Milán se stal švýcarský záložník Ardon Jashari, který přestoupil z FC Bruggy. Podle médií za něj italský velkoklub zaplatil 37 milionů eur (909 milionů korun), což dělá z odchovance Lucernu třetího nejdražšího švýcarského fotbalistu všech dob. V Miláně podepsal Jashari smlouvu na pět let.
Spartu oficiálně opouští Victor Olatunji. Nigerijský úočník míří do americké MLS, kde bude hrát za Real Salt Lake. Na Letné strávil dvě sezony, vstřelil 20 soutěžních gólů.