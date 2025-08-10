Šulcova premiéra v Lyonu: gól za béčko, výhra a spokojenost trenéra
Necelý týden po přestupu do Lyonu už Pavel Šulc (24) vyběhl poprvé v barvách francouzského klubu na hřiště. Během soboty zasáhl dokonce do dvou zápasů. Český reprezentant odehrál dopoledne 60 minut za béčko a vstřelil jediný gól svého týmu. V generálce na ligu večer proti Getafe (2:1) naskočil za áčko v 77. minutě z lavičky. „Jsem s ním spokojený,“ řekl směrem k nové posile při hodnocení utkání trenér Paulo Fonseca.
Pavel Šulc se oficiálně představil v barvách jako nová posila Lyonu před týdnem v pondělí. Po pár dnech společných tréninků a seznamování s cizím prostředím už s novými spoluhráči šel na hřiště. Jak sám řekl bezprostředně po přestupu z Plzně, chtěl nastoupit co nejdřív. „Jsem připravený,“ vzkázal během prvních rozhovorů.
Lyon hrál v sobotu večer generálku na ligu proti španělskému Getafe. Šulc společně s některými dalšími hráči prvního týmu (Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico) šel na plac už dopoledne v přípravě béčka proti Bourg en Bresse.
Rezerva Lyonu posílená o dvě nové posily klubu prohrála 1:3. Šulc v tréninkovém centru odehrál 60 minut a dokonce vstřelil jediný gól svého týmu. Večer už byl součástí kádru prvního celku, který hrál poslední utkání před vstupem do nové sezony Ligue 1. Soupeřem bylo španělské Getafe.
Šulc zůstal mezi náhradníky, z lavičky sledoval všechny tři branky zápasu. Lyon šel do vedení 1:0 ve 25. minutě, skóroval Georges Mikautadze. Španělský soupeř srovnal zásluhou branky Luise Milly ve 39. minutě. Poslední přípravu před vstupem do sezony rozhodl v 63. minutě z penalty Ainsley Maitland-Niles. Lyon od té chvíli dohrával zápas proti deseti, za penaltový zákrok byl vyloučený Djene.
Trenér: Kvalitní hráč, ale...
Trenér Paulo Fonseca ukázal na Šulce v 77. minutě, explzeňský reprezentant vystřídal obránce Saela Kumbediho. Skóre už se nezměnilo, Lyon může být s výsledky v přípravě spokojený - čtyři výhry, jedna remíza a jediná prohra s Bayernem.
Francouzský klub buduje tým s mnoha posilami, navíc stále kádr tvoří a ještě mohou přijít další hráči. Do zápasu s Getafe šel od začátku záložník z Liverpoolu Tyler Morton. Nové tváře ve svém kádru hodnotil po výsledkově úspěšném utkání i trenér Lyonu.
„Tyler hrál velmi dobře. Z Liverpoolu je naučený na podobný způsob hry, jakou hrajeme my. Je to kvalitní hráč s míčem,“ chválil Fonseca a v hodnocení pro klubový kanál se vyjádřil i k Šulcovi. „Co se týče Pavla, nastoupil na jiné pozici. Je to také kvalitní hráč, ale potřebuje čas, aby navnímal naši hru a pochopil naše záměry. Ale s tímto hráčem jsem také spokojený,“ dodal portugalský kouč.
Zápas proti Getafe se i ve večerních hodinách hrál ve velkém vedru (klub na svém webu uvádí až 35 stupňů), byl plný ostrých zákroků, příliš fotbalových momentů k vidění nebylo. Lyon už cílí na start ligy, začíná v sobotu 16. srpna doma proti Lens. Teprve se ukáže, zda i s Pavlem Šulcem v základní sestavě.
„Zítra (v neděli) si hráči zaslouží trochu odpočinku a pak se v klasickém tréninkovém režimu připravíme na další zápas. Máme před sebou těžkého soupeře,“ dodal Fonseca.