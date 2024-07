Nekonečné medailové sucho! Ani čtvrtý den to v Paříži necinklo

PŘIMO Z PAŘÍŽE – Planeta se otepluje, sucha přibývá. Ale že by se to mělo týkat i českých olympioniků? Po čtvrtém soutěžním dni jim v Paříži pořád svítí nelichotivá bilance: nula vybojovaných medailí.

Přitom želízek v pověstném ohni měla česká výprava už dost. Největším zklamáním byl asi obhájce zlata z Tokia Jiří Lipták (42), jenž tentokrát pokazil už kvalifikaci trapu. „Nestřílím jenom pro sebe, ale i pro fanoušky, pro rodiče, pro děti. Říkají mi: Taťko, to stejně vyhraješ! Mají nějaká očekávání, ale ono to není tak jednoduché,“ krčil rameny zkušený střelec, který nakonec skončil osmnáctý. Kromě Liptáka selhali i šermíři v čele s Choupenitchem nebo kajakářka Galušková.

Slavili i Slováci

Dosud nejlepším českým umístěním jsou tak dvě šestá místa v podání plavkyně Barbory Seemanové (24) a vodního slalomáře Lukáše Rohana (29), což je dost za očekáváním. I vzhledem k tomu, že radost z medaile už v Paříži poznali třeba Mongolci, Kosované, borci z Fidži, nebo dokonce dvakrát Moldavci. Vždyť také Slováci mají díky kanoistovi Mateji Beňušovi (26) bronz…

Jako při rekordu

Dobrou zprávou ovšem je, že čekání na placku neznamená sucho na konci Her. Při rekordně úspěšných olympiádách (shodně 4 zlata, 4 stříbra a 3 bronzy) v Tokiu se před třemi lety čekalo tři dny, v Londýně 2012 dokonce pět. A také v Paříži by se to mohlo pátý herní den prolomit – po cenném kovu dnes budou nesměle pokukovat hned tři české naděje: bikerka Iveta Miculyčová (18), judista David Klammert (30) a hlavně slalomářka Gabriela Satková (22)!

Kdy se Češi na Hrách dočkali medaile?