Sesterský boj o olympiádu: Objaly jsme se. Švíkové pomáhá španělský trenér

Jiří Korn musí mít radost. Pro spoustu Čechů je jeho melodický hit Windsurfing z osmdesátek pořád nejbližším spojením k adrenalinové jachtařské disciplíně. Na olympiádě teď mohou fandit Kateřině Švíkové, která si nominaci vybojovala vítězstvím v jarním nominačním závodě v Hyeres. Její sestra Barbora dojela druhá…

„Prožívaly jsme to hodně. Ale ségra to zvládla super. Obě jsme se podporovaly, nechaly jsme to na vodě, na břehu jsme to neřešily,“ líčí Kateřina Švíková. „Řekly jsme si, že se máme rády, že do toho jdeme, každá dáme maximum a uvidíme, jak to dopadne. Určitě to nebylo smutné, byly jsme moc šťastné, že to vyšlo.“

Díky jejímu úspěchu tak pokračuje olympijská tradice českého olympijského windsurfingu, kterou od Londýna 2012 do Tokia 2021 držel Karel Lavický, jenž před několika dny ukončil kariéru.

Švíková závodí v moderní disciplíně iQFoil, v níž doslova létá nad hladinou. Pod prknem je totiž takzvaný foil, který zvedá prkno nad úroveň vody.

„Je to rychlejší třída, o hodně adrenalinovější,“ líčí Švíková. „Všechno se děje v sekundách, je to hodně rychlé manévrování. Mám ráda tu rychlost, je to zábavné. Maximální rychlost je 50 kilometrů v hodině.“

Švíková se windsurfingu věnuje od šestnácti let, v poslední době jí pomáhá španělský trenér Andres Castro Jaime.

„Jsme spolu dva roky. Předtím jsem trénovala s holandským trenérem. Rozešli jsme se v dobrém a našla jsem si španělského,“ vysvětluje. „Trošku se změnil tréninkový plán, systém, jsem ráda, že to funguje.“

Po úspěšné olympijské kvalifikaci se Švíková vydala za svým koučem do Cádizu. V zimě je její tréninkovou základnou Lanzarote na Kanárských ostrovech.

Na olympiádě ji v marseillské marině čeká pět dnů rozjížděk, v nichž se bojuje o postup do desetičlenného finále.

„Kdo vyhraje finálovou rozjížďku, vyhraje olympiádu,“ přibližuje Švíková.