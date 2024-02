Další medaile nepřidá. Česká TOP plavkyně Kubová (32) končí kariéru

Se šesti prvenstvími rekordmanka domácí ankety Plavec roku měla závodit na únorovém mistrovství světa v Dauhá, ale tři týdny před začátkem si při pádu nešťastně zlomila žebro a poprvé od roku 2009 musela šampionát vynechat. Nakonec vzdala i snahu o účast na letních OH v Paříži.

Olympijským maximem chomutovské rodačky tak zůstane 10. místo na stovce z Londýna 2012. Na téže trati byla na MS 2013 šestá a o rok dříve získala evropský bronz.

Stejný kov má i z MS v krátkém bazénu, z kontinentálních šampionátů si ještě pod dívčím jménem Baumrtová přivezla deset medailí včetně zlata na 50 m z roku 2013.

Kubová uvažovala o konci už po odložených OH v Tokiu, ale změnila přístup k přípravě, připojila se ke hvězdné tréninkové skupině a znovu našla motivaci v profesionální lize ISL, v níž v roce 2021 slavila s týmem Energy Standard celkové vítězství. Našla také novou lásku, s trenérem Tomem Rushtonem teď tvoří pár.

„Začali jsme si být sympatičtí, rozuměli jsme si a přerostlo to v něco víc. Vztah závodník – trenér není ideální. Ale tím, že mi není osmnáct, dvacet a jemu je přes třicet, je to něco jiného. Jsem hrozně ráda, že se to stalo,“ popsala Kubová v rozhovoru pro iSport.cz.

Jenže sportovní návrat na vrchol jí opět přervaly zdravotní problémy a přišlo definitivní potvrzení: Končím kariéru.