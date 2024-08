Pořadatelé nachystali parodii Poslední večeře, ale… Náboženská tetování musí pryč!

Je náboženství zakázáno, nebo dovoleno? Organizátoři Her v Paříži nejspíš sami neví. Zatímco na úvodním ceremoniálu nechail zástupce LQTB+ komunity parodovat Poslední večeři, pro samotné účastníky platí podstatně přísnější pravidla a jednoho z rakouských účastníků dokonce donutili schovat tetování s křesťanským symbolem.

Úvodní ceremoniál v Paříži si nejspíš budou (nejen) sportovní fanoušci ještě velmi dlouho pamatovat. Parodie na Poslední večeři, kterou ztvárnili zástupci drag queen pobouřila lidi i v takových koutech světa, kde ke křesťanství nemají vztah.

Zvláštní ale je, že k tomuto kroku sáhli i přesto, že jinak je prezentace jakéhokoliv náboženství na olympiádě zakázaná. Francouzi dokonce svým sportovkyním zakázali nosit dižáb s odůvodněním, že jde o reprezentaci státu, nikoliv víry.

A podobně na tom byl i rakouský judista Aaron Fara, který na hrudi nosí tetování kříže. To ale na muselo zmizet, pokud se Her v Paříži chtěl účastnit. „Jsem velmi zbožný křesťan, takže mi řekli, že to musím zakrýt. Tak to prostě je, skloním se před tím. Když jsem pořád prohrával, bylo jim to jedno. Teď už to prostě viděli,“ krčil rameny Rakušan.

Jak to tedy ve skutečnosti s reprezentací náboženských věcí je a podle jakých měřítek se určuje přípustnost, to nejspíš vědí jenom sami organizátoři.