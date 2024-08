Nejlepší český výsledek na LOH. Přívratský skončil těsně za medailí

Ostravský rodák Přívratský se mohl stát v malorážce prvním českým medailistou od bronzu Adély Sýkorové v Londýně 2012. Z mužů získal v třípolohové střelbě cenný kov jen Otokar Hořínek, který vybojoval v roce 1956 stříbro v Melbourne.

Předloňský mistr Evropy z týmové soutěže a držitel individuálního bronzu Přívratský přesto zaznamenal pod pěti kruhy nejlepší výsledek v kariéře. Před třemi lety v Tokiu skončil v kvalifikaci na 16. místě. V Paříži byl 23. ve střelbě ze vzduchové pušky a ve dvojici s Veronikou Blažíčkovou obsadili 24. příčku v mixu.

„Zatím mě to moc netěší. Jsem z toho trošku smutný, zároveň mám radost, že jsem se ve finále umístil relativně vysoko. Bohužel to samozřejmě necinklo, což mě trošku mrzí a musí se to ještě rozležet,“ řekl Přívratský v nahrávce pro média.

Přívratský zahájil osmičlenné finále nadějně. V poloze vkleče zaznamenal 153,5 bodu a patřilo mu páté místo. Vleže si ještě polepšil a s bilancí 311,0 bodu byl čtvrtý. Příliš se mu ale nevydařila úvodní část střelby vestoje, v níž nasbíral 48,7 bodu. Ve druhé sérii přidal 49,8 a před závěrečnou vyřazovací fází pro šest nejlepších klesl s celkovým součtem 409,5 bodu na pátou příčku.

Pak už Přívratský střílel jen desítky. Díky trefě v hodnotě 10,4 se nejprve ubránil před šestým Francouzem Lucasem Kryzsem a po zásahu za 10,5 se posunul před Nora Jona-Hermanna Hegga. Na třetího Inda Kusaleho ale v té chvíli ztrácel 1,1 bod, a tak soupeři stačilo v dalším kole trefit 9,9, zatímco Přívratskému 10,3 k posunu na medailovou příčku už nestačilo.

„Celý závod se v podstatě rozhodl na stojáka, který nebyl úplně šťastný. Udělal jsem tam školáckou chybu. Při tom předělávání jsem si zapomněl dotáhnout řemínek na pravém rameni. To hodně ovlivnilo celé to moje střílení vestoje. To byl ten moment, který způsobil to, že to necinklo,“ dodal Přívratský.

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži:

Sportovní střelba - muži:

Třípolohová malorážka - finále: 1. Liou Jü-kchun (Čína) 463,6, 2. Kuliš (Ukr.) 461,3, 3. Kusale (Indie), 4. Přívratský (ČR), 5. Hegg (Nor.), 6. Kryzs (Fr.), ...v kvalifikaci 9. Nymburský (ČR).