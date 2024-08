Prskavec před finále: Francouzi mě točili. Syn? Ve vesnici jednou přespí

Možná si na to Jiří Prskavec nejmladší jednou vzpomene. Že jako malý kluk za doprovodu maminky a bráchy Marka navštívil svého slavného tatínka v olympijské vesnici v Paříži, vyměnil pár odznaků a chtěl tam s tátou zůstat.

„Tak jsem mu říkal: Jíříku, ještě ne. Až jednou…“ usmívá se Jiří Prskavec, olympijský šampion z Tokia, před čtvrtečním pokusem o unikátní obhajobu na Hrách v Paříži.

Lepší rozptýlení před závodem si nemohl přát. Do olympijské vesnice za ním přišla manželka Tereza s oběma syny.

„Klukům se to moc líbilo. Jiříček vyměnil nějaké odznáčky, tak měl radost. Kluci si to užívají. Samozřejmě se už na ně těším, až to skončí a budeme spolu,“ dodal Prskavec.

Než to skončí, čeká ho velký den. Před třemi lety v Tokiu vyhrál své olympijské zlato a večer ve vesnici ho navzdory covidové době oslavil s kamarádem Lukášem Krpálkem, jenž v ten samý den ovládl v judu těžkou váhu.

Triumfem v Tokiu dlouho před třicítkou zkompletoval všechna vítězství, která potřeboval. Ve čtvrtek ale bude ve Vaires-sur-Marne zase na startu se svou dokonalou technikou a skvělou závodnickou myslí. Už v Riu de Janeiru ji jako nováček na olympiádě využil k bronzu.

„Jiné je to v tom, že na sebe asi nemám taková očekávání,“ řekl Prskavec s připomínkou svých předchozích olympijských zkušeností. „Já vnitřně cítím, že si toho jsem schopen daleko víc užít než třeba Tokiu. Možná svým způsobem cítím, že mám splněno. Já jsem strašně rád, že jsem tady, že můžu soupeřit s těmi nejlepšími, že si můžu užít olympijskou atmosféru bez covidu, a že jsou tady plné tribuny. Tohle všechno mě těší a chci tady předvést co nejlepší výkon.“

Francouzi natáčejí favority

To jsou slova šampiona. Přesto, že po úterní kvalifikaci na břehu olympijského kanálu několikrát použil mezi českými sportovci tak nepopulární slovo „užít si“. Prskavce ale vystihuje ta poslední věta. Chce ze sebe vydat to nejlepší. Což je síla, pokud jste Jiří Prskavec.

„Myslím si, že forma je skvělá. Teď jsem si potvrdil, že to je pěkně načasované, ale svým způsobem už to vnitřně mám splněné. A teď si opravdu jenom užívám, že můžu jet dál,“ vysvětlil.

V úterní první kvalifikaci mohl dát olympijskému závodu svůj ráz. Kdyby chtěl. Místo toho chvilku před cílem zvolnil, aby nechal ve světle pozornosti národního hrdiny vykoupat mladého Francouze Titouana Castrycka. Ten svou druhou kvalifikační jízdu napálil za hranicí běžného rizika, ale vyšlo mu to a do semifinále jde jako vítěz kvalifikace. Na kanálu ve Vaires-sur-Marne potvrdil sílu francouzského týmu na olympijském kanále, kterou naznačil už zlatý kanoista Nicolas Gestin.

„Zatím je vidět, že jim to celkem svědčí,“ komentovala to kanoistka Gabriela Satková. „Uvidíme, jak to bude i dál. Znalost tratě není všechno, ale řekla bych, že jim to určitě hodně nahrává do karet.“

Francouzi nespoléhají jen na znalost areálu, kde poslední tři roky před olympiádou pilně trénovali. Poctivě zkoumají, jak se v trati orientují velká jména od konkurence.

„Francouzi se tady částečně snažili koukat na ty nejlepší. Myslím si, že párkrát mě přišli natočit. Stejně tak točili třeba Jessiku Fox,“ řekl Prskavec. „Ale reálně spíš nějaký trénink odjedeme společně, s Titouanem jsme tady párkrát společně trénovali. Ale před olympiádou jsme měli tréninky v jiné časy, moc jsme se neviděli.“

Prskavec ale odmítá současnou kvalitu francouzského týmu spojovat jenom s možností tréninku na olympijské trati.

„Trať jim samozřejmě sedí, je jejich domácí. Zároveň je třeba říct, že jak Titouan, tak Nico už několikrát zajeli super rychlé jízdy i na jiných tratích,“ řekl Prskavec. „Patří mezi světovou špičku a rozhodně bych neřekl, že ta jejich domácí výhoda je tak velká. Myslím si, že jenom patří k těm nejlepším a jsem za to vlastně rád. Oba dva jsou to mladí a strašně skromní kluci. Jsem rád, že takové u vody máme a moc se těším na souboj s oběma.“

Prskavec se na olympiádě může utkat i s kanoistou Gestinem díky premiéře v kayakcrossu. Ale ještě předtím ho čeká schůzka s historií a pokus o unikátní druhé zlato v řadě na kajaku.

„Neřekl bych, že je klidný. Je to olympiáda, chce zajet, tlak je obrovský,“ říká jeho otec a trenér Jiří Prskavec starší. „Ale cítí, že je připravený dobře. S tlakem je už za ty roky schopen pracovat. V tomhle má proti soupeřům výhodu. Absolvoval maximum, nebyl zranění, ježdění ho bavilo. To jsou atributy, které mu dodávají klid. Chce tady předvést, co se naučil, co umí, ukázat se v tom nejlepším světle. To je motto, co ho dělá klidným víc než soupeře. Jak to dopadne, se necháme překvapit. Věřím, že předvede jízdy, co umí. Na co to bude stačit, se uvidí.“