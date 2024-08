Drsný program tenistů. Krejčíková: Sotva stojím, nikdo nás neposlouchá!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Česko na první pařížskou olympijskou medaili po sto letech stále čeká, tenis ale stále drží naděje ve hře. A to přesto, že wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková ztratila singlové čtvrtfinále proti rozjeté Slovence Anně Karolíně Schmiedlové. V dalším extrémně tvrdém dnu pak ale spolu s Kateřinou Siniakovou po výhře nad Japonkami Aoyamovou a Šibaharovou postoupila do čtvrtfinále čtyřhry. Češi mají v boji o medaile ještě čtyři dvojice.

Tentokrát to byl kurt číslo 7 v areálu Rolanda Garrose, který se stal místem pro festival na oslavu českého tenisu na olympijských hrách. Oranžová hlína v Paříži byla obklopená našinci, kteří na konci boje měli radost.

„Atmosféra? Skvělá! Troufám si říct, že to je skoro, jako to bývávalo na Fed Cupu. Fanoušci tam jsou, burcují a je to nádherné mít tam takovou atmosféru,“ rozplývala se Kateřina Siniaková, jedna z hrdinů, kteří jsou stále ve hře o olympijské medaile.

Už ne v singlech. Poslední ve dvouhře zbyla Barbora Krejčíková, jenže v dusném pařížském odpoledni ji ve středu udolala slovenská senzace Anna Karolína Schmiedlová. Ve čtyřhrách ovšem Češi stále drží několik medailových šancí. Krejčíková je spolu s parťačkou Kateřinou Siniakovou mezi nimi po večerní výhře nad Japonkami Aoyamovou a Šibaharovou.

„Oba zápasy byly strašně těžké a jsem ráda, že bilanci mám alespoň padesátiprocentní, že jsme vyhrály aspoň toho debla. Singl mě mrzí,“ řekla Krejčíková.

Mohla se stát pátou ženou s titulem z wimbledonské i olympijské dvouhry v jednom roce a navázat tak na velká jména - Suzanne Lenglenovou, Steffi Grafovou, Venus a Serenu Williamsovy. Jenže zápas šel od začátku proti ní. V prvním setu ještě dorovnala na 4:4. Od té doby bylo všechno špatně…

„Od začátku jsem prohrávala, a když jsem se vrátila do stavu čtyři čtyři, tak mi to prostě nevyšlo. První set byl zlomový,“ hodnotila Krejčíková. „Potom jsem se snažila najít energii i ve druhém, ale prostě mi to nevyšlo. Bylo tam pár těsných gamů, pak už jsem prostě nemohla, bylo toho moc, neměla jsem energii.“

Dublovat zápasy se nedá vydržet

Krejčíková ještě v pátek, v den zahájení Her, hrála finále čtyřhry na turnaji v Praze. Do hry v Paříži vstoupila v neděli a během čtyř dní odehrála čtyři zápasy ve dvouhře a další dva ve čtyřhře.

„My tlačíme ze všech možných stran, ale přijde nám, že nás nikdo neposlouchá. Dneska v noci jsem šla spát až o půl druhé a vstávala jsem v osm ráno. Jsem ráda, že stojím, že už mám konec. Udělám dobrou regeneraci a pojedu se pořádně vyspat, protože jsem toho moc nenaspala,“ hlásila ve středečním večeru po vítězné deblové řeži s Japonkami. „Zase jsem hrála v největším pařáku, energie tam bylo strašně málo. Dolovala jsem ji ze všech možných stran. Musím doufat, že to bude ve čtvrtek lepší.“

Krejčíková je sice na velký zápřah zvyklá z grandslamových turnajů. V nich se ale zátěž rozkládá v kompletních dvou týdnech. Na olympiádě takový luxus hráči nemají. Ráno přijdou na kurty, a dokud v turnaji žijí, musí hrát i několik zápasů denně.

„Myslím si, že je to velký turnaj, pro mě to má stejnou úroveň jako grandslam, a mělo by to být rozfázované do těch čtrnácti dní, jak jsou grandslamy. Nebo aspoň do deseti, protože dublovat zápasy se podle mě nedá vydržet,“ povzdechla si Krejčíková.

Na olympiádě se může soustředit na zlatou obhajobu ve čtyřhře. Ve čtvrtfinále ji s Kateřinou Krejčíkovou čekají neutrální sportovkyně Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová.

„Chtěla bych hrát dvě soutěže, ale nestalo se tak. Je těžké to skousnout, ale jsem ráda, že hraju aspoň jednu. Budu se snažit udělat co nejlepší regeneraci, zkusím se dát co nejvíc do kupy, abych ve čtvrtek měla energie víc a abychom mohly bojovat dál a abychom na kurtu nechaly všechno,“ slíbila Krejčíková.