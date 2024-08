Smutný rekord! Nezachránil to ani obr na tatami... Spasil to mix. A co dál?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | K obří obrazovce se upínaly oči nejenom českých fanoušků. Ale i funkcionářů, kteří se sešli na trati. Teď už to musí vyjít. Prostě musí. Jirko, jeď! Po krachu předešlých nadějí se sportovní národ upnul k šampionovi z Tokia. K favoritovi číslo jedna. Ke spasiteli… Jenže ani jemu to neklaplo, skončil osmý. Nezvládl to ani Lukáš Krpálek! „Nezlomil jsem prokletí,“ vystihl to kajakář Jiří Prskavec. Svoje francouzské, ale i celé výpravy. Ještě že ve čtvrtek pozdě večer to cinklo na tenise! I tak to je vyrovnaný historický rekord z roku 1996, pokud jde o čekání...