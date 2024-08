Krásná dcera Pavla Nedvěda: Z pohádkových prázdnin pohroma!

Strávit léto na slunné Floridě? Zní to jako sen. Dcera fotbalového velikána Pavla Nedvěda (51) se vUSA přes prázdniny usadila a z fotek na sociálních sítích vše vypadalo idylicky. Jenže stačila chvíle a idylku vystřídal strach. Na Floridu se totiž přihnal hurikán Debby a hrozí katastrofa!

Pláže s bílým pískem, průzračně čistou vodou a pohoda. Tak vypadaly první týdny Ivanky Nedvědové na Floridě. Společnost jí dělal přítel Sebastian Korda (24), tenista a syn české legendy Petra Kordy (56). Ten se teď ale vrátil zpátky na kurty a Ivanka si prázdniny na pobřeží užívala sama. Během víkendu ale úřady vydaly varování ohledně blížícího se hurikánu Debby.

„Všichni na Floridě během tohoto víkendu zůstaňte v bezpečí,“ napsala na sociální sítě dcera držitele Zlatého míče a hvězdy české repre i italského Juventusu.

V pondělí začaly přicházet zprávy o tom, že během hurikánu dosahuje vítr rychlosti 130 kilometrů za hodinu a meterologové čekají možná až rekordní srážky, kvůli kterým varují před záplavovými vlnami z moře a katastrofálními povodněmi o čom informovala agentura AP s odkazem na americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Po tomto příspěvku sdílela Ivanka od televize ještě radost z úspěchu svého přítele Kordy, který opanoval mužský singl na tenisovém turnaji Mubadala Citi DC Open ve Washingtonu a tak se zdá, že se sama drží svého apelu na ostatní a raději zůstává v bezpečí domova.

Není to ale poprvé, co Nedvědova dcera na Floridě zažívá kvůli počasí krušné chvíle. Loni cestou z dovolené na Bahamách uvízla v letadle na tamní přistávací dráze poté, co přišla bouřka.