Přišel Kirkův čas! Neřeší prkotiny, Litvínov miluje i přítelkyně. Kam dál?

Jsou v půlce, ale už způsobili senzaci. Litvínov ve čtvrtfinále šokoval, dvakrát po sobě zhasl brněnskou Kometu na jejím ledě. Přepnul na herní pragmatismus, zůstal trpělivý, ve druhém utkání přidal pětigólový nášup. „Vracet se s dvěma výhrami je extrémní úspěch a odměna pro všechny v kabině za to, co jsme předvedli,“ řekl britský snajpr Liam Kirk, autor dvou gólů, který v koncovce vypadal jak fotbalový krajan Harry Kane. Nebo hurikán. Proč miluje Litvínov a jaká je jeho budoucnost?

Ryk litvínovských hráčů cestou do kabiny po druhém vítězství nebyl tak bujarý jako po první bitvě, kterou Krušnohorci strhli na svou stranu v nájezdech. Rozhodlo se už během druhé třetiny. Play off však není sprint, nýbrž maraton. Verva je v polovině. I Liam Kirk to bral s anglickým klidem. „Očekávám, že ve čtvrtek budou chtít sehrát svůj nejlepší zápas. Bude to klíč k sérii,“ pravil pro deník Sport před odvetami na Hlinkově stadionu.

Zní to možná neuvěřitelně, ale po dvou zápasech v Brně vedete 2:0. Kdo by tohle čekal?

„Přijeli jsme sem nastavení tak, že když si vezmeme jeden zápas, bude to pro nás velmi úspěšný trip. Celý tým dřel. První duel byl hodně náročný a tvrdý. Další den jsme se do toho vrhli zase naplno. Vracet se s dvěma výhrami znamená extrémní úspěch a odměnu pro každého v kabině za předvedenou hru a za to, jak všichni makali.“

V play off jste se rozparádil a dal už pět gólů. Přišel váš čas?

„Jo. Miluju zápasy, kdy jde o všechno. A vím, co se ode mě očekává. Chci být co nejproduktivnější. Jak už jsem se zmiňoval už dřív, musel jsem si po příchodu zvykat na dost věcí, což vyžadovalo nějaký čas. Snažím se teď víc střílet, tlačit se do koncovky, hledat si co nejlepší prostory. Naštěstí si to sedlo, padá mi to tam. Doufám, že to bude pokračovat a pomůžu týmu i v dalších zápasech.“

První duel byl velmi vyrovnaný, druhý začal podobně. Co nejvíc rozhodlo?

„Rychlým přístupem jsme se snažili eliminovat jejich šance. Pár opravdu dobrých příležitostí si vytvořili, Tommy v naší brance však chytal výborně. Když jsme se do šancí dostali my, využili jsme je. Myslím, že právě v tom byl rozdíl. Jakmile jsme vedli o jeden, dva góly, cítili jsme se jistější, vzali to do svých rukou. Bylo fajn, že nám to tam napadalo, a i druhý zápas jsme zvládli.“

Bylo velkou vzpruhou, že jste první bod vybojovali až v rozstřelu?

„Určitě, mentálně nás to ohromně posílilo, uklidnilo, získali jsme větší pohodu. Fyzicky je to vždycky dřina, ať se děje, co se děje. Ale bylo ohromné, že jsme z takového zápasu vyšli vítězně. Oni pak hráli pod větším tlakem a my věděli, že druhá výhra by byla skvělý výsledek a je bude porážka bolet mnohem víc než nás. Před zápasy v Litvínově máme výhodu. Oni se s tím musí vyrovnat, potřebují vyhrát. Víme, že to ještě bude těžká série. Odpočineme si a připravíme se na čtvrtek. Play off je vzrušující a to se mi na něm líbí. Je dobře, že se vyvíjí v náš prospěch.“

V obou zápasech jste si vedli výtečně v defenzivě. Bude těžké se udržet, až vás lidi budou doma tlačit do útoku?

„Jak říkáte, poženou nás. Ale nesmíme