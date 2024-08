SOUHRN 10. dne LOH: Ondra průběžně pátý, Rohan byl blízko senzační medaile

I během desátého dne olympijských her v Paříži bylo v akci hned několik českých sportovců. Adam Ondra je po boulderingu na průběžném pátém místě kombinace ve sportovním lezení. Jiří Prskavec s Lukášem Rohanem absolvovali čtvrtfinálové rozjížďky v kayakcrossu. Prvně jmenovaný do semifinále nepostoupil, Rohanovi se finále nepovedlo. Medaile byla na dosah, leč český reprezentant dojel čtvrtý. Tři české atletky absolvovaly rozběhy na trati 400 metrů. Žádná z nich si ale nezajistila přímý postup, a tak je čekají opravné běhy. Dvoustovku absolvovala trojice českých atletů, ale neúspěšně, následují rovněž opravné běhy. Projděte si kompletní výsledky 10. dne, medailové pořadí zemí ZDE >>>

České vrcholy 10. dne LOH:

Lezec Adam Ondra je po první části kvalifikace na olympijských hrách v Paříži pátý. ONLINE přenos jsme sledovali ZDE >>>

Jiří Prskavec do semifinále v kayakcrossu nepostoupil. Krajan Lukáš Rohan po senzačním postupu do finále skončil na čtvrtém místě a cenného kovu se nedočkal. ONLINE přenos jsme sledovali ZDE >>>

do semifinále v kayakcrossu nepostoupil. Krajan po senzačním postupu do finále skončil na čtvrtém místě a cenného kovu se nedočkal. V akci byla řada českých atletů. Eduard Kubelík, Ondřej Macík a Tomáš Němejc běželi dvoustovku, jenže ani jeden neuspěl, což znamená, že se budou účastnit opravných běhů. (ONLINE přenos jsme sledovali ZDE >>>), na dvojnásobné trati zaklekly do bloků Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková a Lada Vondrová (ONLINE přenos jsme sledovali ZDE >>>)

Shrnutí pondělních výsledků na OH v Paříži

Atletika:

Finále:

Muži:

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 625 - světový rekord, 2. Kendricks (USA) 595, 3. Karalis (Řec.) 590, 4. Obiena (Fil.) 590, 5. Sasma (Tur.) 585, 6. Marschall (Austr.) 585.

Ženy:

800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,72, 2. Dugumaová (Et.) 1:57,15, 3. Moraaová (Keňa) 1:57,42, 4. Maloneyová (Sv. Vincent) 1:57,66, 5. Lamoteová (Fr.) 1:58,19, 6. Meseleová (Et.) 1:58,28.

5000 m: 1. Chebetová 14:28,56, 2. Kipyegonová (obě Keňa) 14:29,60, 3. Hassanová (Niz.) 14:30,61, 4. Battoclettiová (It.) 14:31,64, 5. Kipkemboiová (Keňa) 14:32,23, 6. Tayeová (Et.) 14:32,98.

Disk: 1. Allmanová (USA) 69,50, 2. Feng Pin (Čína) 67,51 (67,25), 3. Elkasevičová (Chorv.) 67,51 (64,25), 4. Steinackerová (Něm.) 65,37, 5. Kamgaová (Švéd.) 65,05, 6. Vitaová (Něm.) 63,62.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

200 m: 1. Bednarek (USA) 19,96, ...40. Němejc 21,03, 41. Macík 21,04, 42. Kubelík (všichni ČR) 21,14 - postoupili do oprav.

400 m - opravy: 1. Jahjá (Kat.) 44,77, ...11. (celkově 29.) Krsek (ČR) 45,53 - nepostoupil do semifinále.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,57, ...25. Müller (ČR) 49,44 - postoupil do oprav.

3000 m př.: 1. Tindúft (Mar.) 8:10,62, ...Habarta (ČR) nedokončil.

Disk: 1. Mykolas Alekna (Lit.) 67,47.

Ženy:

200 m - opravy: 1. Madogová (Kan.) 22,58.

200 m - semifinále: 1. Thomasová (USA) 21,86.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,42, ...32. Vondrová 51,80, 35. Petržilková 51,92, 39. Manuel (všechny ČR) 52,20 - postoupily do oprav.

400 m př. - opravy: 1. Muo Ťia-tie (Čína) 54,75, ...12. (celkově 30.) Jíchová (ČR) 55,31 - nepostoupila do semifinále.

Tyč: 1. mj. Švábíková (ČR) 455 - postoupila do finále.

Badminton:

Muži - dvouhra:

Finále: Axelsen (2-Dán.) - Vitidsarn (8-Thaj.) 2:0 (11, 11),

o 3. místo: Lee (7-Malaj.) - Sen (Indie) 2:1 (-13, 16, 11).

Ženy - dvouhra:

Finále: An Se-jong (1-Korea) - Che Ping-ťiao (6-Čína) 2:0 (13, 16),

o 3. místo: Tunjungová (7-Indon.) - Marínová (4-Šp.) bez boje.

Basketbal 3x3:

Muži:

Finále: Nizozemsko - Francie 18:17 po prodl.

o 3. místo: Litva - Lotyšsko 21:18.

Semifinále: Nizozemsko - Litva 20:9, Francie - Lotyšsko 21:14.

Další pořadí: 5. Srbsko, 6. Polsko, 7. USA, 8. Čína.

Ženy:

Finále: Německo - Španělsko 17:16,

o 3. místo: USA - Kanada 16:13,

Semifinále: Španělsko - USA 18:16 po prodl., Německo - Kanada 16:15.

Další pořadí: 5. Austrálie, 6. Čína, 7. Ázerbájdžán, 8. Francie.

Dráhová cyklistika:

Ženy - týmový sprint:

Finále: 1. Británie (Marchantová, Capewellová, Finucaneová) 45,186 (světový rekord) - Nový Zéland (Petchová, Fultonová, Andrewsová) 45,659,

o 3. místo: 1. Německo (Graboschová, Hinzeová, Friedrichová) 45,400 - Nizozemsko (Lamberinková, Van de Wouwová, Van der Peetová) 45,690.

Další pořadí: 5. Mexiko, 6. Čína.

Fotbal:

Muži - semifinále:

Maroko - Španělsko 1:2 (1:0)

Branky: 37. Rahimí z pen. - 66. López, 85. Sánchez.

Francie - Egypt 3:1 po prodl. (1:1, 0:0)

Branky: 83. a 99. Mateta, 108. Olise - 62. Saber. ČK: 92. Fajed (Egypt).

Pozemní hokej:

Ženy - čtvrtfinále:

Čína - Austrálie 3:2 (2:1), Argentina - Německo 1:1 (0:0), na nájezdy 2:0, Nizozemsko - Británie 3:1 (2:1), Belgie - Španělsko 2:0 (0:0).

Semifinálové dvojice: Čína - Belgie, Argentina - Nizozemsko.

Sportovní gymnastika:

Muži:

Bradla:1. Cou Ťing-jüan (Čína) 16,200, 2. Kovtun (Ukr.) 15,500, 3. Oka (Jap.) 15,300, 4. Čang Po-cheng (Čína) 15,100, 5. Arican (Tur.) 15,100, 6. Tanigawa (Jap.) 14,133.

Hrazda: 1. Oka (Jap.) 14,533, 2. Barajas (Kol.) 14,533, 3. Čang Po-cheng (Čína) a Tchang Čchia-chung (Tchaj-wan) oba 13,966, 5. Su Wej-te (Čína) 13,433, 6. Georgiu (Kypr) 13,333.

Ženy:

Kladina: 1. D'Amatová (It.) 14,366, 2. Čou Ja-čchin (Čína) 14,100, 3. Espositová (It.) 14,000, 4. Andradeová (Braz.) 13,933 5. Bilesová 13,100, 6. Leeová (obě USA) 13,100.

Prostná: 1. Andradeová (Braz.) 14,166, 2. Bilesová 14,133, 3. Chilesová (obě USA) 13,766, 4. Barbosuová 13,700, 5. Manecaová-Voineaová (obě Rum.) 13,700, 6. D'Amatová (It.) 13,600.

Sportovní lezení:

Muži:

Kombinace - semifinále po boulderingu: 1. Anraku (Jap.) 69,0, ...5. Ondra (ČR) 48,7.

Sportovní střelba:

Rychlopalná pistole:

Muži: 1. Li Jüe-chung (Čína) 32, 2. Čo Jong-če (Korea) 25, 3. Wang Sin-ťie (Čína), 4. Peter (Něm.), 5. Korostylov (Ukr.), 6. Spinella (It.), ...v kvalifikaci 14. Rampula, 27. Podhráský (oba ČR).

Skeet:

Smíšené dvojice - finále: Bacosiová, Rossetti (It.) - Smithová, Hancock (USA) 45:44, o 3. místo: Ťiang I-tching, Liou Ťien-lin (Čína) - Čauhanová, Naruka (Indie) 44:43, 5. Bartolomeiová, Cassandro (It.), 6. Vizziová, Prince (USA), ...v kvalifikaci 8. Šumová, Tomeček (ČR).

Triatlon:

Smíšená štafeta:

1. Německo (Hellwig, Tertschová, Lührs, Lindemannová) 1:25:39, 2. USA (Rider, Spiveyová, Pearson, Knibbová), 3. Británie (Yee, Taylorová-Brownová, Dickinson, Potterová) obě -1, 4. Francie -1:08, 5. Portugalsko -1:29, 6. Itálie -1:32.

Vodní pólo:

Muži:

Skupina A:

Řecko - Itálie 9:8 (2:2, 4:3, 0:1, 3:2), USA - Chorvatsko 14:11 (5:2, 5:3, 1:2, 3:4), Černá Hora - Rumunsko 10:7 (3:3, 2:1, 2:1, 3:2).

Konečná tabulka:

1. Řecko 5 3 1 0 1 66:56 11 2. Itálie 5 3 1 0 1 63:44 11 3. USA 5 3 0 0 2 59:51 9 4. Chorvatsko 5 3 0 0 2 58:57 9 5. Černá Hora 5 1 0 2 2 50:58 5 6. Rumunsko 5 0 0 0 5 37:67 0

Skupina B:

Maďarsko - Srbsko 17:13 (2:4, 7:3, 6:2, 2:4), Japonsko - Austrálie 14:13 (2:5, 4:2, 4:2, 4:4), Španělsko - Francie 10:8 (3:1, 2:2, 2:4, 3:1).

Konečná tabulka:

1. Španělsko 5 5 0 0 0 67:39 15 2. Austrálie 5 3 0 0 2 44:42 9 3. Maďarsko 5 3 0 0 2 62:54 9 4. Srbsko 5 2 0 0 3 58:63 6 5. Francie 5 1 0 0 4 50:60 3 6. Japonsko 5 1 0 0 4 60:83 3

Vodní slalom - kayakcross:

Muži: 1. Butcher (N. Zél), 2. Clarke (Brit.), 3. Hegge (Něm.), 4. Rohan (ČR), 5. Dougoud (Švýc.), 6. Grigar (SR), ...11. Prskavec (ČR).

Ženy: 1. N. Foxová (Austr.), 2. Hugová (Fr.), 3. Woodsová (Brit.), 4. Liliková (Něm.), 5. Jonesová (N. Zél.), 6. Marxová (Švýc.), ...23. Fišerová, 25. Galušková (obě ČR).

Volejbal:

Muži - čtvrtfinále:

Polsko - Slovinsko 3:1 (20, -24, 19, 20), Itálie - Japonsko 3:2 (-20, -23, 25, 24, 15), Francie - Německo 3:2 (-18, -26, 20, 21, 13), USA - Brazílie 3:1 (24, -28, 19, 19).