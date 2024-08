Šok ve slovenském sportu: Děsivá nehoda mistra světa!

Moment, po kterém jeho blízcí trnuli hrůzou. Těmito slovy by se dala shrnout těžká nehoda Jána Kočiše. Slovenský mistr světa v biketrialu utrpěl během běžné jízdy děsivý pád a do akce musel i vrtulník!

Měla to být jen další běžná jízda ve chvíli volna. Místo toho se pro Jána Kočiše změnila v dramatický boj o život. Úspěšný slovenský sportovec vyrazil ke konci minulého týdne do trailparku v obci Žehra na Spiši, když v tom utrpěl těžký pád! „Jen jsem chrčel a kopal nohama. Tak moc jsem byl mimo,“ řekl Kočiš podle slovenského serveru Šport24.

Mistr světa v biketrialu měl ovšem štěstí v neštěstí. Jezdce, který následně upadl do bezvědomí, našli jeho kamarádi, které celá situace šokovala. Podle informací portálu tvnoviny.sk byl Kočiš kriticky zraněný. Následoval přesun do nemocnice vrtulníkem, kde je do dnešního dne hospitalizovaný.

„Jediné štěstí je, že mě našli. Pokud bych tam byl sám, už bych určitě nežil. Kamarádům patří velký dík,“ uvedl Kočiš, přičemž ocenil fakt, že měl na sobě helmu, která mu s největší pravděpodobností zachránila život. Hrozivá nehoda si v jeho případě vyžádala okamžitou operaci. Rodina Kočiše byla o strašlivém zážitku ihned informována.

Hororový pád sice Ján přežil, ale zároveň vyvolal otazníky ohledně pokračování jeho kariéry. „Doufám, že to nebude výstražný prst. Trochu se obávám toho, že budu muset možná zpomalit nebo zmenšit skoky. Koneckonců nejsem věčně mladý a nesmrtelný,“ konstatoval Kočiš po těžkém pádu.