Co jsi dělal o prázdninách? Vyhrál jsem zlato! Školák (16) drží rekord

Aby měla atletická supervelmoc v bedlivě sledovaném štafetovém týmu šestnáctiletého mladíka, to je vskutku pozoruhodná věc. Když má ale daný klučina běžecké kvality jako Quincy Wilson, už to takové překvapení není. Držitel světového rekordu do osmnácti let na trati 400 metrů byl součástí zlatého týmu USA, navíc se stal nejmladším atletem americké olympijské historie.