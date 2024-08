Puskarčíková si vystřelila ze svého těla: Břicho na kabelku!

Biatlonistka Eva Puskarčíková si svým humorem a nadhledem získala řadu fanoušků. A smích ji neopustil ani po porodu syna Parida, kterého má s italským partnerem Thomasem Bormolinim. Už během těhotenství avizovala bývalá reprezentantka, že návrat k původní váze bude boj, ale své sledující na sociálních sítích teď pobavila videem, ve kterém ukázala, že si z poporodního těla těžkou hlavu rozhodně nedělá.

Eva přidala na sociální sítě video, které na počátku vypadá jako kdyby s fanoušky chtěla sdílet své tipy. „Jak jsem se dostala čtyři měsíce po porodu zpět do původní formy?“ pokládá na začátku řečnickou otázku. Namísto vyrýsovaných buchet ale záhy ukáže jemně povislé bříško, do kterého pobaveně vrtá prstem. „Nedostala,“ oznámí k tomu.

„Dneska jsem snědla asi vtipnou kaši,“ připsala k videu. „Něco visí, něco přebývá, ale jsme spoko,“ oznámila maminka čtyřměsíčního chlapečka s přidáním vysmátého emotikonu a srdíčka. „Mohlo by to být lepší, mohlo by býti i hůř. Stahovací legíny to zatím budou jistit,“ podělila se o svůj plán a záhy poptávala u fanoušků metodu, jak se propracovat zpátky k vysněné postavě: „Nemáte někdo radu, jak vytáhnout toho šarpeje zpět?“

Na závěr příspěvku si znova neodpustila humor a přišla s nápadem, jak se přebytečné kůže na břiše zbavit. „Ještě je teda varianta, si z té kůže nechat udělat kabelku,“ smála se bývalá biatlonistka.