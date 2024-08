Méně známé vzpomínky na Hlinku: Hvězda nejede? Repre není parlament

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • Archiv Sport / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • MAZAC PAVEL / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • MAZAC PAVEL / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • Archiv Sport / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • LEBEDA PAVEL / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • MAZAC PAVEL / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • Blesk:Denisa Hamerníková

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • Archiv Sport / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • Archiv Sport / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • LEBEDA PAVEL / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • LEBEDA PAVEL / Sport

Rulík (vlevo) s Hlinkou při cestě do Omsku, kde trénovali místní Avangard. • Profimedia

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • MAZAC PAVEL / Sport

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • Blesk:Denisa Hamerníková

Od smrti Ivana Hlinky uplynulo 20 let. • MAZAC PAVEL / Sport

Od tragického úmrtí Ivana Hlinky uplynulo přesně 20 let. Na legendárního hokejového kouč se ale dodnes vzpomíná ve velkém. Už ne tak moc se ale ví o jeho začátcích • koláž iSport.cz

Nagano a slavná tisková konference v Praze. Vzpomínáte? Rozjařený kouč Ivan Hlinka ládoval hlášky, perlil. Dnes je to 20 let, co legendární figura českého hokeje tragicky zahynula. Pojďte si s námi připomenout ale méně známou a téměř zapomenutou éru muže se silným názorem i hlasem. K reprezentaci nastoupil poprvé v roce 1991 a na dotaz, proč nejede hvězdný útočník Peter Šťastný na Kanadský pohár, odvětil: „Kladl si požadavky. Reprezentační družstvo není parlament.“