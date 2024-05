Komentování s Voráčkem? Může říct, co chce. Jen nesmí urážet, říká Záruba

Jakub Voráček vypadá, že jede takový komentátorský free style. Pracuje se s ním dobře?

„Výborně, komentovali jsme spolu už loni, ale výborně se mi dělá s každým naším expertem. Vzájemně se od sebe trochu liší, což je dobře. Kdyby všichni vystupovali stejně, nebylo by to úplně ono. Kuba je hodně pozitivní, už jen když se potkáme před vysíláním, je dobře naladěný.“

Probírali jste spolu dlouho, co od něj čekáte?

„Sedli jsme si někdy v lednu nebo v únoru. Bydlíme kousek od sebe, dali jsme si pivko a všechno probrali. Kuba patří ke kategorii, které není potřeba něco moc dlouho vysvětlovat. Ví, co se od něj čeká, a dostal volnost. Říkal jsem mu, že si může říct, co chce, jen nesmí porušit kodex České televize a nikoho urážet. Ale jak bude mluvit? To je na něm. Dali jsme si jen nějaká pravidla, kdy kdo mluví. Nepřipadá mi, že bychom dělali něco výjimečného, fungujeme jako před rokem.“

Jen reakcí budete mít asi mnohem víc, ne?

„Kuba reakce hodně sleduje, já tolik ne. (usměje se) Ale všem třem novým klukům se, podle mě, daří, program zase trochu víc obohatí. Když se hraje MS v Česku, máme výhodu, že můžeme využít víc expertů, do ciziny není možné vozit cirkus deseti lidí. Tohle je hodně fajn teď. Pavel Francouz ve studiu v Praze a Boris Valábik v Ostravě dodali zase nový generační vítr. Všichni tři jsou v roli, ve které v programu mají být. Z toho mám dobrý pocit.“