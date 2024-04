Zadinův výlev emocí v boji o extraligový trůn: Válka kvůli Antošovi!

Hokejový expert Milan Antoš (54) z Kavčích hor možná poručí větru i dešti. Tedy určitě v očích trenéra Pardubic Marka Zadiny (52), který ve finále proti Třinci vyhlásil válku médiím!

Kouč Dynama vystřelil dost nečekaně po nedělním vítězství 6:2 v Třinci, které srovnalo sérii o Masarykův pohár před zítřejším pokračováním (18:00, O2 TV sport) na 2:2. Zadina si nejdříve mylně vybral jako terč Českou televizi, pak prohlásil: „Nelíbí se mi, jaký vliv mají »experti« na působení rozhodčích.“ Ve skutečnosti totiž chtěl trefit jen bývalého útočníka Milana Antoše (54), který své názory publikuje i na webu sport.cz.

„Špiní Pardubice, špiní naší organizaci, špiní naše hráče. Odmítám jeho názory, pro mě to není žádný expert,“ spustil před novináři dost dlouho po zápase Zadina, jemuž vadí údajná změna v posuzování zákroků na brankovišti. Arbitři totiž prý vzali jiný metr kvůli tlaku Antoše – tedy jeho slovům o provokacích Pardubic na třineckého gólmana Kacetla ve druhém duelu, které »byly opravdu za hranou«.

„Rozloží to atmosféru a náboj finále. Za mě je neskutečné, jaký mají takoví lidé vliv,“ dodal ještě Zadina s tím, že neútočil na Oceláře.

Úplný nesmysl

Od ČT přilétl šrapnel zpátky. Antoše se zastal šéfkomentátor Robert Záruba (56): „Nikoho nešpiní. Jako úplný nesmysl ale musím označit teorii, že jeho vyjádření kdekoli přimělo komisi rozhodčích ke změně posuzování brankoviště.“

Jinak se spíš držel stranou sporu. Nabito měl naopak výkonný ředitel kanálu ČT sport Jiří Ponikelský na představení projektu o dodržování hodnot nejen v hokeji: „Byli jsme osočeni, že ovlivňujeme finále… Je to sice hezký, ale neumím si představit, že by jediný náš expert uměl něco ovlivnit.“ Podle Ponikelského Zadina zapomněl na omluvu: „Stačilo přece říct: Sorry, ujelo mi to.“

Expert zůstává v klidu: Střílí slepými

Kvůli Zadinovi jste měl v pondělí živo, že?

„Dopoledne bylo lehce hektičtější, ale už jsem kvůli svým výrokům zažil horší situace. Jsem zvyklý.“



Co o jeho názorech soudíte?

„Nic v tom nehledám. Cloumaly s ním emoce, tak si vybral terč. Jestli je tohle jeho taktika, jak vyhrát titul, je to jeho věc.“



Sám Zadina přitom přiznal, že váš podcast ani neviděl.

„Když už se k něčemu vyjadřuje, tak by to měl aspoň vidět nebo slyšet. Nikdy jsem nikoho nepošpinil a Pardubice už vůbec ne. Nedávalo ani smysl, jak to odartikuloval. Střílí slepými a tentokrát se netrefil.“



Se Zadinou jste se během kariéry potkávali na ledě.

„Znám se s ním. Byl to skvělý hráč. Vynikající střelec, co si vydobyl renomé nejen v Pardubicích, ale i Třinci. A to i jako asistent Varadi. Teď mi přijde, že se trošku shodil.“