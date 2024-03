Boston zvládl drama s Flyers, Zacha i Pastrňák bodovali. Zářil Vejmelka

Český gólman Karel Vejmelka pomohl v NHL hokejistům Arizony 37 zákroky k výhře 4:1 nad New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Torontu nestačila branka Davida Kämpfa a podlehl doma Carolině 4:5 po nájezdech. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli shodně jednou asistencí k výhře Bostonu 6:5 nad Philadelphií. I díky přihrávce Radka Faksy zdolal Dallas doma Los Angeles 4:1. Na straně poražených kryl David Rittich 25 z 29 střel.

Arizona položila základ úspěchu v úvodní třetině, kterou ovládla 3:0. Vejmelka inkasoval jen ve 28. minutě, když jej přečíslení tři na dva překonal Nick De Simone. New Jersey s Ondřejem Palátem a Tomášem Noskem v sestavě už zápas víc nezdramatizovalo. Výhru Coyotes pojistil Clayton Keller při risku Devils bez brankáře.

Torontu se v závěru druhé třetiny ztenčil náskok z 3:0 na 3:2, ale ve 43. minutě jej přiblížil výhře Kämpf. Český útočník se prosadil v úniku střelou mezi betony Pjotra Kočetkova a zvýšil na 4:2. Carolina ale vyrovnala dvěma góly při hře bez brankáře, v obou případech skóroval Sebastian Aho. Finský hokejista potrestal při první trefě vyloučení Kämpfa a poté poslal zápas do prodloužení v čase 59:53. V rozstřelu se prosadil jen Jake Guentzel.

Boston si vypracoval klíčový náskok na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy otočil z 1:2 na 5:2. Na obratu se podílel dvěma góly Charlie Coyle po přihrávkách českých hráčů. Po vyhraném vhazování Zachy, třetí hvězdě zápasu, vyrorvnal v přesilové hře na 2:2. Ve 42. minutě přidal třetí gól týmu, když jej uvolnil Pastrňák. Philadelphii nepomohly dvě trefy Joela Farabeeho.

Rittich, který ve svém předchozím startu vychytal nulu, inkasoval už ve třetí minutě a kuriózním způsobem. Faksa vyhrál vhazování a vypálil Thomas Harley, jehož střela se odrazila od zadního mantinelu a obloučkem padala do brankoviště. Puk trefil Ritticha do zad a zapadl do branky. Česky gólman inkasoval všechny čtyři branky v úvodních 22 minutách.

