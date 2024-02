Devils s Čechy zabrali proti Seattlu, Vejmelka nestačil na Flyers

New York Rangers se radují z gólu • ČTK / AP / Bryan Woolston

Český útočník Ondřej Palát z New Jersey v potyčce s obráncem Krakena Willem Borgenem • ČTK / AP / Seth Wenig

Hromadná potyčka mezi hokejisty Calgary a New York Rangers • ČTK / AP / Bryan Woolston

Hokejisté New Jersey se radují z gólu • ČTK / AP / Seth Wenig

Noční zápasy NHL se tentokrát obešli bez bodového přídělu českých hokejistů. Z výhry se ovšem radovali krajané v New Jersey, kde Devils s útočníky Ondřejem Palátem a Tomášem Noskem vyhráli 3:1 nad Seattlem a zabral po dvou prohrách v řadě. Start ve Philadelphii se nepovedl brankáři Karlu Vejmelkovi, který v dresu Arizony inkasoval čtyři góly a Flyers ještě po trefě do prázdné nakonec oslavili výhru 5:3. New York Rangers porazili Calgary 2:0 a zvítězili popáté v řadě.