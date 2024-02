Zacha otevřeně: Reprezentaci mám co dát. Proč neodpověděl Rulíkovi?

PŘÍMO Z BOSTONU | Málokteré jméno v českém hokeji vyvolává tolik vášní. Pavel Zacha. 26letý útočník, jenž zvládá pozici elitního centra Boston Bruins. Muž, jenž už od narození měl předurčené, že se z něj má stát profesionální hokejista. Podařilo se. „Je pravda, že i pro mě je to úleva,“ hlásí v otevřeném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz přímo z Bostonu. V něm mluví o spokojeném otci, kanonýru Pastrňákovi, řeč pochopitelně padla i na národní tým, jeho touhu reprezentovat a omluvenky z minulých let.

Když vyšel z prostorů určených jenom pro hráče, míjel zrovna Davida Pastrňáka. „Hele, dáš tady rozhovor, že jo?“ mrknul na něj. Ale i bez jeho přímluvy byl Zacha připravený reportérovi Sportu odpovídat. Byl oblečený v padnoucím obleku, na čele ještě zbytky potu. Podle ne úplně vymazlené češtiny je znát, že žije převážně v zámoří a má americkou manželku.

Bavíme se po porážce 2:3 s Tampou, ale byli jste blízko vítězství, že?

„Třetí třetinu jsme hráli dobře. Lightning jsou výborný tým, ale přeci jenom tisící zápas kapitána Marchyho (Brada Marchanda) jsme hlavně pro něj chtěli vyhrát. Myslím si, že jsme je přehrávali. Škoda, že to nevyšlo. Ale i takové zápasy se někdy prohrají.“

Směřujete už své myšlenky směrem k play off?

„Každý hráč už trochu přemýšlí dopředu, i když my tady máme motto, že hrajeme vždycky po pěti zápasech, které se potom vyhodnotí. Ale když jsme jeden z nejlepších týmů v základní části, tak o tom trochu přemýšlíme. Už to máme v hlavě.“

Jak zatím hodnotíte z osobního hlediska svoji sezonu, v níž na vás leží velká zodpovědnost?

„Myslím, že je dobrá. Postupně se zlepšuju, dostávám hodně prostoru. Hraju přesilovky, oslabení, ještě víc než v minulé sezoně. Což je pro mě super. Navíc nastupuju na pozici centra, což jsem si taky přál. A tým vyhrává, což je to nejdůležitější. Takže celkově dobrá sezona, i když jsem mohl mít trochu víc bodů. Ale snažím se soustředit na hru dopředu i dozadu. Abych se v tom zlepšoval.“

Uvědomujete si velkou odpovědnost, když po konci uctívaných středních útočníků Patriceho Bergerona a Davida Krejčího jste prvním centrem vy?

„Mám to rád. V Devils jsem tak