Červenkova premiéra za Pardubice: Sehráváme se, budeme se zlepšovat

Šancí jste měli celkem dost. Dá se podle prvního pocitu říct, že souhra by mohla fungovat?

„Věřím, že ano. Sehráváme se, ještě je léto, zápasů bude přibývat. Podle mě se budou načasování i souhra zlepšovat.“

Nepřišlo vám, že Lukáš Sedlák proti Žilině poletoval ve svém ďábelském režimu, všechno na maximum?

„Jo, Sedlo má svůj hokej založený hodně na bruslení, jezdí mu to. Za první třetinu měl snad tři nájezdy na brankáře.“

V Pardubické kabině jste se už zabydlel?

„V kabině jo, ale jinak si dál ještě pár věcí sedá. (usměje se) V kabině je ale všechno v pohodě, cítím se tady dobře.“

Ve Švýcarsku jste měl klid. Už jste si zvykl, že hodně věcí se v Pardubicích bude i marketingově točit kolem vás? Třeba se dostanete i na nějaký billboard.

„Nevím, jestli to bude až takové. Ale myslím, že se mi daří tyhle věci neřešit, soustředím se na hokej, abychom byli nachystaní co nejlépe na sezonu. Věřím, že ve spoustě věcí půjdeme nahoru. Když nehrajete zápas, je to znát. Máte nějaké návyky, které do sebe potřebujete dostat právě až v tom utkání.“

Pardubice mají nadupaný kádr, vodí velké posily. Jak působí tým na vás?

„Parta je v pohodě, ale jak na tom jsme, uvidíme až v ostré konfrontaci s ostatními. Na začátku sezony budou mít všichni hodně sil, hlavně v úvodu nás nečeká nic snadného. Každý bude natrénovaný, nachystaný. Na papíře nic nevyhrajeme.“

Začínáte s Kladnem, Jaromír Jágr s Radkem Smoleňákem do vás občas přes sociální sítě rýpou. I oni budou mít ještě v prvním kole sílu?

(usměje se) „Jo, i oni.“

