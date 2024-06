Hadamczik znovu šéfem: Dědek má často pravdu, s Jágrem chci mluvit

Kromě slov o dojetí od vás i zaznělo, že jste měl z voleb smíšené pocity. Proč?

„Před dvěma lety jsem nevěděl, co mě čeká. Po poměrně krátké době jsem pro svoje vize získal lidi z výkonného výboru, kteří v hokeji něco znamenají. Ať to byli Jágr, Šlégr, Bříza.... Pracovalo se mi s nimi dobře. Ale teď se volilo do výkonného výboru jinak. Viděl jsem, jak se sházejí různé skupiny, kde se lobuje. Tým funguje nejlépe, když žádné skupinky nejsou. Stanovy jsou ale stanovy a moje slovo, že bych chtěl mít nějaké lidi, nebylo vyslyšeno. Proto smíšené pocity.“

Je problém, že hokejová vláda vypadá jinak, než byste sám chtěl?

„Ale ne, jsem zvyklý si přebudovávat tým. Jen to stojí víc energie a sil. Byl jsem pak naměkko z toho, že jsem vystoupil veřejně, jak chci po delegátech něco jiného, a chci změnu. Čekal jsem, že třeba 15 hlasů ztratím. Dostal jsem s někým do hodně nepříjemného hovoru, ale stejně jsem od nich mandát dostal. Lidi vidí, že tady jsem pro hokej.“

Ve volbách neuspěl Petr Dědek, který má k vám blízko a do dalších funkcí neprošli ani kandidáti, které podporoval on. Co to znamená pro vás?

„Petr má v 80 procentech věcí, které říká, pravdu. A že používá jiný tón? Ano, používá. Taky je třeba si ale říct, že když s extraligou jednáme a žádný navrhnutý bod s nimi neprosadíte, není to dobře. Teď se tady řeší hlasy kdo s kým. Mně se to nelíbí. Musíme fungovat jako jeden celek a rozumět si vzájemně.“

Extraliga si ale evidentně s nižšími soutěžemi rozumí, ve volbách své zájmy vzájemně podpořili.

„Ano, extraliga našla extrémní porozumění s druhou ligou. Jsem zvědav, jestli to takhle půjde dál. Budu sledovat, jestli to bylo jen účelové pro volby, nebo jde o partu lidí, která pracuje pro náš hokej.“

Extraligu beru po volbách jako vítěze. Prosadila si, co chtěla. Má i podle vás velkou moc?

„Znovu, nelíbí se mi, že se odtrhla. Ani trochu se mi nelíbí lobbistické skupiny, scházení se. Jak kdybyste byl na městě, měl koalici z pěti stran a nakonec se nedokázali domluvit. My se domluvit musíme. Extraliga říká, že bude vstřícná. Tak hned na výkonném výboru vypracujeme dokument, co po ní žádáme jako svaz.“

Co si od toho slibujete?

„Budu čekat, kdy nás pozvou na jednání. Pak vám dám taky informace, jak všechno probíhalo. Pro mě je těžký, když dostávám maily od lidí a nadávají mi, že neumím rozhodnout. Podle nich můžeme na svazu za to, že se z extraligy nepadá a nikdo nepostupuje. Lidi kolikrát neví, že se extraliga řídí sama. Nebudu na nic čekat, dáme extralize požadavky, o kterých chceme jednat.“

Nešokovalo vás, že do hokejové vlády prošel i s podporou extraligy Stanislav Tichý, majitel Slavie? Když to řeknu hodně kulantně, jeho klub zrovna nevzkvétá. Proč by on měl rozhodovat o hokeji v Česku?

„To bych se mohl ptát u víc jmen, proč zrovna on. Ale je tady konference, delegáti. Domáhal jsem se některých dalších jmen u extraligy i jinde. Vidíte, že tam nakonec nemáme vůbec zastoupené ženy a parahokej. Chybí mi ve výkonném výboru třeba Jaromír Jágr.“

Nikdo ho nenominoval, tak nemohl být volen.

„Jo, ale přeci on se nebude nikoho prosit. Jak přijdou důležité momenty, potřebujete ve výkonném výboru velkou osobnost, která se ptá trenérů. K tomu tam opravdu potřebujete člověka, který ví, o čem mluví. Jarda mi tam chybí, jsem s ním názorově zadobře. Když někdo říkal, že nepracoval, tak to není pravda. Stačilo mu zavolat, dali jsme si kafe klidně na benzince a dost jsme toho spolu řešili. První rok chodil na výkonný výbor pravidelně, ve druhém měl problémy na Kladně. Jirka Šlégr je výborný a pracovitý člověk, taky zvolený nebyl. Ale je tam tým, jaký je a budu vás informovat, jak budeme spolupracovat.“

Jágra prý chcete využívat dál. Je to pravda?

„Věřím, že se s ním domluvím, aby mi dělal třeba poradce přes sport. To samé Jirka Šlégr. Mám v hlavě představu, jak je využít.“

Právě jste se vrátil ze setkání s výkonným výborem. Prozradíte, o čem jste se bavili?

„Řekl jsem jim, že dostali silný mandát a budeme transparentní. Nic se nebude zatajovat a všichni potřebujeme být jednotní.“

V čem se bude tohle vaše druhé volební období lišit od prvního zkráceného?

„Tehdy jsme spadli do firmy, která nebyla dobře řízená. Věřte mi, že audit ukázal hodně špatných věcí. Ale kdybyste ho měli, píšete každý den jednu stránku, co je špatně. Byli byste rádi, prodali byste víc výtisků.“

Jenže o naše výtisky tak úplně nejde. Není lepší být konkrétní, když mluvíte o špatných věcech, dát důkazy o koho jde a proč?

„Napravili jsme hodně kroků, některé peníze jsme získali a viníka budeme žádat, aby zaplatil i zbytek. Celý audit si pak vzala policie. Já nepřišel nikoho zavírat, ale zvednout náš hokej.“

Přesto, nelitujete, že jste audit nezveřejnil celý, než si ho vyžádala policie? Předešlo by se otázkám a nejasnostem. Možná i kvůli tomu se lidé v hokeji neustále obviňují. Podrobnosti nejsou, Petr Dědek napadá další členy výkonného výboru. Třeba právem, třeba vůbec ne.

„Já vím, až to policie ukončí, můžeme zveřejnit víc věcí. Řekl jsem pár čísel, ale pak se mi zpátky vrátilo, jak třeba poškozuju BPA. Není to pravda. Kdybych měl vytáhnout čísla, bude se vám točit hlava. Ale tohle nechám na někoho jiného. Řeknu vám třeba jen, že dva týdny před mým zvolením se dvěma větami snížilo plnění o dvacet milionů. My museli všechno dodanit. Hledáte cestu dohody, ale když ji nenajdete? Musíte postupovat jinudy. Vstoupil jsem do hokeje jako statutární zástupce a zodpovídám za všechny činy. Vytvářel jsem tlak na lidi, kteří teď připravovali mistrovství světa, že chci vidět výběrová řízení a podklady. Jsem tady od toho, abych dodržel základní parametry slušnosti a aby peníze vydělané v hokeji šly zase do hokeje.“

Máte seřazené úkoly, s čím byste nové období na svazu chtěl začít?

„Když uděláte dobrý účet, je pořádek. Takže v první řadě je potřeba vyúčtovat mistrovství světa. Pak se domluvíme, kolik dostanou které kluby napříč soutěžemi. Když se mluví o penězích, nerad říkám, že byste si měli něco myslet. O penězích musíte vědět. Získoví ale budeme. Druhá věc je, aby hokej měl co nejlepší jméno, aby i směrem k médiím a fanouškům fungovalo všechno lépe. Máme marketingové oddělení s mladými šikovnými lidmi, chceme mít dobrý merch, kvalitní sítě, popularizovat hokej co nejvíc. Dál nás zavazuje, co jsme dokázali. Pořád lpím na tom, že potřebujeme zabudovávat hráče víc do extraligy.“

Pardon, ale jak tohle může ovlivnit prezident svazu?

„První žádost půjde na extraligu. Chci vědět, jak uděláme, že kdo není Čech, bude brán automaticky jako cizinec a ne, že tady budou současné výjimky. Dál budu žádat o přímý sestup, aby měl současně i klub, který spadne, určitou ekonomickou pomoc od svazu, když přijde o některé příjmy. Pak bychom se měli zaměřit na juniory a dorost, že tam se musí trénovat na vysoké úrovni. Nemůžeme být v úrovni trénovanosti pod ostatními zeměmi. Kondice je nejjednodušší věc, která se dá u sportovce natrénovat. Chce to napnout sílu přesvědčit hráče, že doma jim vybudujeme silné prostředí, takže nemá smysl chodit ven v takovém procentu. Všimli jste si, že jsem o tom mluvil na konferenci?“

Ano, měl jste část proslovu o zabudovávání mladých hráčů.

„Nesmíte je popravit, že je strčíte do čtvrté lajny, dáte mu tři minuty a dál nic. Taky bych chtěl, aby trenéři přestali používat slovo únava. Když se mladý hráč vyspí, může trénovat dál. Radim Rulík mi s tím bude pomáhat, máme mechanismy, jak budeme kontrolovat intenzitu tréninků. Trenérům budeme dávat peníze, aby nemuseli taxikařit, nebo chodit trénovat někde po kempech. Uděláme zkrátka všechno pro hokej, aby neměl skandály ani problémy. Ale chtěl bych vám vysvětlit jednu věc, můžu?“

Prosím.

„Jde mi o myšlenku zájezdu na NHL pro vítěze juniorky. Měsíc před koncem soutěže jsem oslovil představenstvo APK, co říká na to, že by kluci šli na zápasy tady u nás na MS. Řekli mi, že ano. Vítěz juniorky nebyl znám, ale bral jsem to jako vyřešené. Najednou jsem se dozvěděl, že jsem nesplnil, co jsem slíbil. Trochu mě bolelo, co pak říkal Třinec. Peníze jsem sháněl, všechno vymyslel, ale pak jste mi dali ještě kartáč. Navíc jsme minulý týden udělali pořadí trénovanosti v dorostu a v juniorce. Pěti nejlepším v každé kategorii jsme poslali 100 tisíc pro trenéry. To nejsou malé peníze za to, že někdo dělá skvěle svoji práci. Chci, ať trenéři mohou být na stadionu od rána do večera.“