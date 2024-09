Rychlý bod a chvála od kouče. Kuchta o debutu v Dánsku, měl jeden trénink

Jak přiznal Lars Friis, trenér Sparty, Jan Kuchta měl sen hrát ještě v cizině. Proto ukončil dvouleté angažmá na Letné a vyrazil do dánského Midtjyllandu. „Děkuju, že jste mně umožnili to ještě zkusit v zahraničí,“ vzkázal 27letý útočník na sociálních sítích rodině.

Novou výzvu odstartoval bodově. Kuchta začal nedělní ligový zápas se Silkeborgem na lavici. Když vkročil na hřiště, stačilo mu pouhých sedm minut na první asistenci.

„Bylo to pro mě něco nového, protože z Česka nejsem zvyklý hrát na umělé trávě. Navíc Silkeborg je dobrý tým,“ poznamenal Kuchta ke své premiéře v nejvyšší dánské soutěži.

Ještě by se hodilo říct, že poslední dny byly pro něj mimořádně hektické. Nabídka z Midtjyllandu do letenských kanceláří dorazila na startu minulého týdne, vše se dalo do pohybu po úterním postupu Sparty do Ligy mistrů.

Kuchta v pátek odletěl do Dánska, kde podstoupil zdravotní prohlídku a podepsal smlouvu do roku 2028. Dohoda se oficiálně zveřejnila v sobotu ráno.

„S týmem jsem byl jen na jednom taktickém tréninku, ale nešlo o žádný problém. Myslím, že se tady v Dánsku adaptuju velmi rychle,“ uvedl Kuchta, jenž ve Spartě nastřílel za dvě sezony sedmatřicet branek, k tomu přihodil dvacet asistencí. „Kuchtič, vítám tě,“ napsal na Instagramu Adam Gabriel, další Čech v dánské kabině.

Midtjylland nedělní výhrou potvrdil povedený ligový start, po sedmi kolech se drží v čele tabulky. A i když v play off Ligy mistrů narazil se Slovanem Bratislava, zahraje si hlavní fázi Evropské ligy.

„Kuchta přestoupil do dobrého klubu s dobrými hráči. Midtjylland hraje každý rok o titul a evropské poháry. Jde pro něj o velmi dobrý krok,“ schválil českému útočníkovi nové angažmá trenér Friis.

Navíc Dánové v tomto přestupovém období utratili za posily přes čtrnáct milionů eur (asi 345 milionů korun). Kuchta stál podle informací deníku Tipsbladet sedmdesát milionů korun, nejdražší posilou do útoku se stal 28letý Polák Adam Buksa (téměř 100 milionů korun).

Spolu s Kuchtou těsně před pondělním uzavřením transferového okna dorazil ještě krajní obránce Kevin Mbabu z Fulhamu, který v neděli sledoval zápas pouze z tribuny.

„Kuchta a Mbabu nám přinesou hodně zkušeností. Což Kuchta už dokázal. Přinesl nám kvalitu a klid,“ líčil dánský trenér Thomas Thomasberg. „Kádr jsme omladili, jde o mix talentu a zkušeností. Tým zároveň prokázal, že je mentálně silný,“ doplnil.

Midtjylland (i Kuchta) zkrátka míří vysoko.