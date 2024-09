Legendární klub, v němž se proháněly i Mandlová s Gollovou, slavil: Hvězdní gratulanti!

Věhlasné LTC Praha! Klub, kde se proháněly krásné divy hereckého kumštu Adina Mandlová či Nataša Gollová. Oddíl, který vychoval legendy československého tenisu jako František Pála, Tomáš Šmíd či Pavel Složil, slavil 120 let.

Malebnému areálu v Letenských sadech přišli popřát světlou budoucnost předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba s primátorem města Bohuslavem Svobodou. Také ikony Jan Kodeš, sourozenci Helena a Cyril Sukovi, Vladimír Zedník, Lucie Hradecká, Bohdan Ulihrach či Slováci Marián Vajda s Miloslavem Mečířem.

„Takové akce mám nejraději. Střetnout se s lidmi, které jsem dlouho neviděl, ale přitom jsme společně něco zažili,“ vyprávěl nadšeně olympijský šampion ze Soulu, jemuž by málokdo tipoval, že letos měl šedesátku.

„Abych si dobře zatrénoval, musel jsem pár lidí obvolat a podle toho šel do klubu, kde hráli. Připravoval jsem se všude možně, tedy i tady,“ vzpomenul na dobu, kdy proháněl největší světová esa.

V klubovně architekta Bohumíra Kozáka z roku 1926, jenž ji navrhl jako provizorní dřevostavbu a jejími sestřičkami byl zimní stadion na Štvanici či Loděnice Českého Yacht Klubu v Podolí, na všechny dýchly staré časy.

Prahem zanesená budova pranic neztratila na svém kouzlu. Vše takřka v původním stavu. Teď si zdejší spolek zajistil činnost klubu minimálně na dalších třicet let. A plánuje velké věci. Hlavně obnovu areálu. Měla by proběhnout o třech fázích. První etapa skončí do čtyř let.