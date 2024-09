Ovlivněné volby i ruský vliv v boxu. Šimák: Vedení IBA jako totalitní vláda

„Kdo s něčím nesouhlasil, byl okamžitě odvolán. Tak to v IBA funguje,“ vypráví Marek Šimák • koláž iSport.cz

Politické tahy a nečisté praktiky uvnitř Mezinárodní boxerské asociace (IBA) vyústily ve vyloučení Česka, Německa a Nizozemska a ovlivnění interních voleb nejvyššího představitele. Právě korupční jednání vedení, které má přímé vazby na Rusko, mělo za výsledek rozvázání spolupráce ze strany Mezinárodního olympijského výboru (MOV). „Kdo s něčím nesouhlasil, byl okamžitě odvolán, kdokoli se nepodvolil, čekal ho rychlý proces. Tak to v IBA funguje,“ vypráví Marek Šimák, prezident české boxerské asociace a vysvětluje novou spolupráci s organizací World Boxing.

Co začalo vnitřní korupcí, přešlo v útok na největší sportovní akci světa. Nejobjemnější celek amatérského boxu se rozdělil. Na nově vzniklé asociaci World Boxing nyní závisí naděje olympijského boxu, který málem zničila Mezinárodní boxerská asociace (IBA) kvůli ambicím jejího prezidenta Umara Kremleva a korupčním praktikám uvnitř organizace. Ty nakonec zapříčinily i vyloučení tuzemského boxerského celku.

Cítil jste při vyloučení asociací Česka, Německa a Holandska z IBA tlak z ruské strany?

„Celé to bylo nepříjemné. Čelili jsme jednání lidí, kteří chtěli vše ovládat. Dávali jsme žádosti o přezkoumání, na které se nám nedostalo odpovědi. Chovali se jako vláda totalitního režimu. Neměli jsme žádnou šanci na odvolání, přezkoumání, nic… To je důvod, proč s nimi Mezinárodní olympijský výbor přestal spolupracovat – úplná absence lidskosti.“

To převládalo i během let, kdy Česko bylo členem?

„Já osobně tam moc nebyl. Navazuji na své předchůdce, a ti zažívali obrovské tlaky. Kdo s něčím nesouhlasil, byl okamžitě odvolán, což platí i pro bývalého předsedu české asociace Svatopluka Žáčka, který zastával post v komisi pro mládež. Kdokoli se nepodvolí, čeká ho rychlý proces. Tak to v IBA funguje. EUBC, jež spravuje evropskou scénu, se na tureckém summitu vyjádřila, že půjde olympijskou cestou. Důsledkem toho byl generální sekretář EUBC odvolán, načež na jeho pozici nastoupil Rus Kirill Ščekutjev. Ten měl dřív pod sebou ruskou boxerskou asociaci.“

Na vyloučení ani fungování IBA jste tedy neměl žádný vliv. To muselo být frustrující.

„S vyloučením jsme počítali. IBA by zazdila olympijský box, a proto jsme rádi, že patříme k World Boxingu. Prezident IBA Umar Kremlev před třemi lety řekl, že chce povýšit své