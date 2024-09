Ochrnutý komentátor ČT Lachman hledá nový domov: Proč manželka prosí o pomoc?

Společenská solidarita by neměla mít hranice... Sílu veřejné pomoci tak s prosbou o nalezení vhodného zařízení nyní zkouší zoufalá Gražyna, manželka ochrnutého sportovního komentátora ČT Tomáše Lachmana (47).

Loni v květnu oblíbený biatlonový reportér nešťastně spadl ze schodů, poranil si míchu a částečně ochrnul. Od té doby si jeho manželka nepřeje nic jiného, než aby se Tomáš opět postavil na vlastní nohy. „Vidíme naději, ale bude to dlouhá cesta,“ svěřila se Gražyna Lachmanová dříve Blesku. „Jsem už v koncích. Hledám pro Tomáše »nový domov«, kde bude mít péči, kterou potřebuje a bude se tam cítit dobře,“ napsala teď na svůj facebook s žádostí o vyřešení obtížné překážky na cestě za Lachmanovým zotavením.

Zamítnutí péče

Zatím je však hledání náhradního domova marná práce! „Obeslala jsem asi 20 různých institucí v Jihomoravském kraji, ale z poloviny se už ozvali se zamítnutím, buď to není cílová věková skupina, není místo, nebo takové pacienty prostě neberou,“ vysvětlovala zdrcená choť důvody nepřijetí do jednotlivých středisek.

„Pro většinu zařízení je Tomáš příliš mladý,“ komentoval na sítích situaci šéf sportovní sekce ČT Michal Dusík. Takové důvody odmítnutí jsou skutečně k zamyšlení, jak funguje přijímací řízení následné péče poté, co se člověk »vylíže« z nejhoršího. „Proto se obracím na vás..., pokud máte nějaký tip, známosti, víte o něčem, co by nám mohlo pomoct – ozvěte se. Předem děkuji,“ prosí o pomoc Gražyna.